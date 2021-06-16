إنسيني وإيموبيلي يقودان تشكيل منتخب إيطاليا ضد سويسرا في يورو 2020

أعلن روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا عن التشكيل الرسمي لمنتخب بلاده في مواجهة نظيره منتخب سويسرا في المباراة التي تجمع المنتخبين في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الأربعاء على ملعب "الأوليمبيكو" ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" والمقامة حالياً وتستمر حتى الحادي عشر من شهر يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبا في 11 مدينة مختلفة. تشكيل منتخب إيطاليا



وجاء تشكيل منتخب إيطاليا كالتالي ..

حراسة المرمى: دوناروما

الدفاع: دي لورينزو، بونوتشي، كيليني، سبينازولا

الوسط: باريلا، جورجينيو، لوكاتيلي

الهجوم: بيراردي، إيموبيلي، إنسيني

تشكيل إيطاليا

يدخل المنتخب الإيطالي المباراة وهدفه الأساسي تحقيق النقاط الثلاث والاقتراب بشكل أكبر من الأدوار الإقصائية للبطولة بعد عرض قوي للغاية في افتتاح "يورو 2020" بعدما حقق فوزاً على حساب تركيا بثلاثية نظيفة.

الفوز على سويسرا سيجعل إيطاليا أول فريق يتأهل لأدوار خروج المهزوم دون النظر إلى بقية نتائج المجموعة، لكن الرجل الذي سيحاول إيقافها يعرف الاستاد الأولمبي، الذي يستضيف مباراة الأربعاء، خير معرفة.

ويتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني من المجموعات الست يتأهلان لدور الـ16، بالإضافة إلى أحسن 4 ثوالث من المجموعات.

كما يسعى روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي لاستمرار الأداء الجيد ومسيرة الانتصارات، خاصة وأن الجميع وضع الفريق في مصاف المرشحين بقوة للفوز باللقب بعد النتائج الإيجابية المتتالية تحت قيادته.

ويحتل منتخب إيطاليا صدارة ترتيب المجموعة الأولى فى بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، حيث يتواجد على رأس المجموعة برصيد 3 نقاط.