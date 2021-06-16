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قامت دوت الخليج بثا مباشرا، مع الكابتن إبراهيم عبد اللطيف بطل العالم فى لعبة السومو، لعدد من السنوات والذى رفض التنازل عن جنسيته، واللعب بأسماء دول أجنبية، مقابل الملايين.
وأكد أنه احترف لعدة أشهر فى اليابان، لكنه قرر العودة إلى مصر واللعب للمنتخب الوطنى، مضيفا أنه حصل على 14 بطولة عالمية وفى عام 2014 شارك فى البطولة التى أقيمت فى تايوان، وحصل على المركز الثالث عالم فردى، وفى عام 2015 شارك فى بطولة العالم فى المجر وفاز خلالها بعدة مراكز.
بطل العالم فى السومو رفض ملايين وعاد ليفتح محل كريب
بطل العالم فى السومو رفض ملايين وعاد ليفتح محل كريب
بطل العالم فى السومو رفض ملايين وعاد ليفتح محل كريب (3)
بطل العالم فى السومو رفض ملايين وعاد ليفتح محل كريب
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أغروه ليتنازل عن جنسية مصر.. بطل العالم بالسومو رفض ملايين وعاد ليفتح محل كريب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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