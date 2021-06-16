/636112/تدريبات-قوية-لحراس-مرمي-الأهلي-وتنوع-في-التأهيل-البدني

قاد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ثلاثي حراسة المرمى في تدريبات قوية ومتنوعة، على هامش المران الجماعي للفريق اليوم في تونس، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، ويستعرض دوت الخليج آخر أخبار بعثة الأهلي بتونس.

وحرص ميشيل على قيادة ثلاثي حراسة المرمى، محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير في تدريبات بدنية وفنية متنوعة، اشتملت على عدة فقرات منها التصويب عن قرب فضلا عن التدريب على الكرات العرضية وفقرات بدنية بالكرة.

وكان الأهلي قد بدأ مرانه الأول في تونس مساء اليوم الأربعاء بمجموعة من التدريبات البدنية المتنوعة، التي قادها كابيللو رانجواجا مدرب الأحمال واستمرت لمدة ٤٠ دقيقة.

تدريبات بدنية متنوعة

قاد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مجموعة اللاعبين بالفريق في تقسيمة قوية على الملعب الفرعي باستاد رادس، وذلك ضمن فقرات المران الجماعي للأهلي اليوم، استعدادا لمباراة الذهاب في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي.

وحرص موسيماني على تقسيم اللاعبين لعدة مجموعات أثناء التقسيمة التي شهدت تركيزا وحماسا كبيرا من جميع اللاعبين.

موعد مباراة الأهلي والترجي

وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق جلسة مع الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، على هامش المران الجماعي الذي يقام مساء اليوم الأربعاء على الملعب الفرعي باستاد رادس في تونس.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي باستاد رادس في تونس.

وكشف أحمد أبو عبلة طبيب النادي الأهلي عن حالة محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام الترجي التونسي.

وكشف أبو عبلة في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج مع عبدالناصر زيدان : " أفشة جاهز للمباراة بنسبة 80% وسيتحدد الموقف النهائي للاعب يوم الجمعة المقبلة".

وواصل طبيب الأهلي : " اللاعب أجرى العديد من العلاجات عن طريق المياه والثلوج وهو ما ساهم في سرعة تعافى اللاعب من الإصابة".