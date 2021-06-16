/636116/عودة-لاعب-منتصف-الملعب-بالأهلي-في-مران-رادس

انتظم أكرم توفيق لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت مساء اليوم على الملعب الفرعي باستاد رادس، استعدادا لمباراة الذهاب في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي، ويستعرض دوت الخليج أخر أخبار القلعة الحمراء لحظة بلحظة.

وكان توفيق قد تعرض لكدمة في قصبة القدم بمران الأهلي أمس بالقاهرة للمرة الثانية بعد شكواه من نفس الإصابة بمعسكر المنتخب الأوليمبي.

وشارك توفيق في المران اليوم كاملا بعد فحصه طبيا للتأكد من جاهزيته لمباراة الترجي التونسي.

موعد مباراة الأهلي والترجي

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي باستاد رادس في تونس.

وكشف أحمد أبو عبلة طبيب النادي الأهلي عن حالة محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام الترجي التونسي.

وكشف أبو عبلة في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج مع عبدالناصر زيدان : " أفشة جاهز للمباراة بنسبة 80% وسيتحدد الموقف النهائي للاعب يوم الجمعة المقبلة".

وواصل طبيب الأهلي : " اللاعب أجرى العديد من العلاجات عن طريق المياه والثلوج وهو ما ساهم في سرعة تعافى اللاعب من الإصابة".

وأشاد أبو عبلة بروح محمد مجدي أفشة من خلال رغبته في الإلتحاق ببعة النادي الأهلي وسرعة التعافي من الإصابة.

جاهزية محمد مجدي أفشة

على جانب أخر أكد محمد مجدي «أفشة» لاعب النادي الأهلي جاهزيته لمباراة الترجي التونسي القادمة وذلك خلال تصريحات خاصة لمو قع دوت الخليج مع الإعلامي عبدالناصر زيدان أثناء تواجدهم في فندق الإقامة داخل الأراضي التونسية وقبل مواجهة بطل تونس.

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وكشف محمد مجدي «أفشة » لـ دوت الخليج : " جاهز للمباراة القادمة أمام الترجي التونسي، وقرار إشراكي في المواجهة المقبلة في يد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق".

وأضاف محمد مجدي أفشة: "القرار النهائي بالمشاركة في المباراة من عدمها ستتحدد يوم الجمعة المقبلة بناء على تقرير الجهاز الطبي و رؤية بيتسو موسيماني".