/636119/يورو-2020-ويلز-تحقق-الفوز-بثنائية-على-تركيا

حقق المنتخب الويلزي الفوز على نظيرة المنتخب التركي، بنتيجة هدفين دون رد في لقاء جمع المنتخبين في الجولة الثانية من المجموعة الأولى، من بطولة أمم أوروبا، وشهد على اللقاء ستاد باكو الأولمبي، ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث اللقاء بين الفريقين.

سجل آرون رامسي لاعب منتخب ويلز الهدف الأول خلال أحداث الشوط الأول، في نهاية اللقاء في الدقيقة الواحد والأربعون من الشوط الأول، من خلال جاريث بيل الذي ارسل تمريرة بينية رائعة لرامسي المنطلق داخل منطقة الجزاء واستلم الأخير الكرة ببراعة ثم سددها على يمين الحارس داخل الشباك.

أهدر جاريث بيل لاعب المنتخب الويلزي ولاعب فريق ريال مدريد المعار لصفوف توتنهام هوتسبير، ضربة جزاء لمنتخب بلاده في الدقيقة الواحد والستون من عمر المباراة، بعد تسديدة قوية منه تمر أعلى المرمي على يمين الحارس.

جاء الهدف الثاني في المباراة والحاسم للقاء في الدقيقة الخامسة من الوقت البدل ضائع من المباراة، عن طريق كونر روبيرتيس من خلال ركنية لعبت قصيرة لجاريث بيل الذي توغل بالكرة داخل منطقة الجزاء ثم مررها لكونور روبيرتس أمام المرمى فسدد الأخير الكرة على يمين الحارس داخل الشباك.

تشكيل منتخب ويلز في المباراة:

في حراسة المرمى: داني ورد

خط الدفاع: كونور روبرتس - كريس ميفاب - جو رودون - بين دايفز

خط الوسط: جو ألين - إيرون رامسي - جو موريل

خط الهجوم: جاريث بيل - دانيال جيمس - كيفر مور

تشكيل منتخب تركيا في المباراة:

في حراسة المرمى: أوجركان شاكير

خط الدفاع: محمد زكي سيلك - كان إيهان - كاجلار سوينتشو - أوموت مرعش

خط الوسط:أوكاي يوكوسلو - هاكان تشالهانجلو - أوزان توفان

خط الهجوم:كنان كارمان - جنكيز أوندير - بوراك يلماز