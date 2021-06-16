/636120/بحضور-الخطيب-أول-صور-لمران-الأهلي-في-تونس-استعدادا-لمواجهة-الترجي

شهد مران النادي الأهلي الأول حضور محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ورئيس بعثة القلعة الحمراء في تونس وكذلك طارق قنديل عضو مجلس إدارة المارد الأحمر ، وذلك في أول حصة تدريبية يخوضها الفريق الأول للمارد الأحمر بقيادة بيتسو موسيماني.

ويستعرض دوت الخليج اجواء وتدريبات الاهلي اليوم:

واجتمع بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي مع لاعبي الفريق قبل إنطلاق المران الأول للبعثة بتواجد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ، وطارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي.

بحضور الخطيب.. أول صور لمران الأهلي في تونس استعدادا لمواجهة الترجي

ويقوم في الوقت الحالي لاعبو النادي الأهلي بالجري حول الملعب من أجل إجراء عمليات التسخين تزامنا مع قيام المرافقين بتجهيز معدات التدريب، قبل إنطلاق المران الأساسي للمواجهة المرتقبة أمام الترجي التونسي في إطار منافسات دوري أبطال إفريقيا.

الجدير بالذكر أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المتواجد في تونس رئيسا لبعثة الفريق الأحمر كشف عن موقف الحضور الجماهيري خلال تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج مع الإعلامي عبدالناصر زيدان.

وعن حضور الجماهير في لقاء العودة كشف الخطيب : " نبذل قصارى جهدنا من أجل الحضور الجماهيري في مباراة العودة بالقاهرة ، وبالتأكيد عامل الجمهور يشكل قوة كبرى للفريق ويمنح اللاعبين الثقة والمواصلة على القتال لتحقيق الإنتصار".

وتابع: " لدينا ثقة كاملة في قيادات الدولة من أجل الحضور الجماهيري في لقاء العودة ، ونتعاون مع كافة الجهات المعنية من أجل حضور الجماهير مع إستمرار الحفاظ على الإجراءت الإحترازية ضد فيروس كورونا".

وأتم رئيس النادي الأهلي : " نتمنى أن تخرجج مباراة الأهلي والترجي بشكل يليق بحجم وتاريخ الناديين العريقيين".

يذكر أن المباراة بين المارد الأحمر وبطل تونس بتعليق صوتي للمعلق الليبي محمد بركات في تمام السادسة بتوقيت القاهرة وهو موعد لقاء الاهلي والترجي.

قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد، أحمد رمضان "بيكهام"، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، بدر بانون، سعد سمير، علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي، محمود "كهربا"، وليد سليمان، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، ناصر ماهر، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، جونيور أجاي.

الهجوم: محمد شريف، صلاح محسن، ووالتر بواليا.