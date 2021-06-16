/636122/خاص-أبو-عبلة-يشرح-موقف-مشاركة-أفشه-أمام-الترجي

كشف أحمد أبو عبلة طبيب النادي الأهلي عن حالة محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام الترجي التونسي.

ويكشف دوت الخليج موعد انضمام مجدي أفشة لمباراة للترجي التونسي:

وقال أبو عبلة في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج مع عبدالناصر زيدان : " أفشة جاهز للمباراة بنسبة 80% وسيتحدد الموقف النهائي للاعب يوم الجمعة المقبلة".

أبو عبلة يشرح الموقف من مشاركة «أفشه» أمام الترجي

وتابع أبو عبلة : " اللاعب أجرى العديد من العلاجات عن طريق المياه والثلوج وهو ما ساهم في سرعة تعافى اللاعب من الإصابة".

وأشاد أبو عبلة بروح محمد مجدي أفشة من خلال رغبته في الإلتحاق ببعة النادي الأهلي وسرعة التعافي من الإصابة.

واختتم : “ عزيمة وإصرار النادي اللاعب ساهم في سرعة تعافيه ، وقرار المشاركة من عدمها في يد بيتسو موسيماني”.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، قد وصلت إلى تونس مساء أمس الثلاثاء. وجاءت قائمة الأهلي في تونس كلا من:

قائمة الأهلي

في حراسة المرمي:محمد الشناوي

ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومحمود كهربا ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلى لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وعلي معلول، وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومصطفى شوبير.

موعد مباراة الأهلي

ويستعد الأهلي لمباراة الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس. ويدخل الأهلي مباراة الترجي بهدف تحقيق نتيجة إيجابية تسهل مهمته في مباراة الإياب.

بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرر منح ثنائي الفريق علي معلول وأليو ديانج راحة سلبية من التدريبات الجماعية التي يخوضها الفريق اليوم استعدادا للمباراة المرتقبة أمام الترجي التونسي، في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وانتظم الثنائي في معسكر الأهلي أمس الثلاثاء وكان مفترضا مشاركتهما في مران اليوم، ولكن الجهاز الفني فضل منحهما راحة من التدريبات تجنبا للإجهاد بعد مشاركتهما مع منتخبي بلديهما ضمن الأجندة الدولية.