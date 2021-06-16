/636123/الزمالك-يتعاقد-مع-لاعب-جديد-لتدعيم-فريق-اليد-صور

تعاقدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب مع لاعب منتخب مصر لكرة اليد محمد البسيوني الشهير بـ”مودي”، للانضمام إلى كتيبة كوماندوز اليد بالنادي.

ويرصيد دوت الخليج مدة انضمام للاعب للزمالك:

وجاء التعاقد لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

وسبق لمودي الذي يلعب كصانع ألعاب التواجد مع فريق سبورتنج، بجانب أن اللاعب من المتواجدين بشكل دائم مع منتخب مصر.

ومن ناحيه اخري ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم نظيره أسوان في المباراة المقرر لها غدا الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري الممتاز.

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وجاءت قائمة الفريق كالتالي:-

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم “جنش” – محمد عواد

خط الدفاع : محمود علاء – محمد عبدالغني – محمود حمدي “الونش” – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثي – أحمد عيد .

خط الوسط : طارق حامد- محمد أشرف “روقا” – إسلام جابر – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – أحمد سيد “زيزو” – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدى – أسامة فيصل .

و غياب حازم إمام و فرجاني ساسي و حميد أحداد-جنش ومحمد عواد.

ويستعد الفريق لمواجهة أسوان المقرر لها غدا الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري الممتاز.

فيما قد تعرض حميد احداد للإصابة في كاحل القدم، وخضع على إثرها لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادةمحمد أسامة.

وظهر اللاعب بحالة جيدة في المران لتتأكد جاهزيته من الناحية الطبية لمواجهة أسوان في بطولة الدوري