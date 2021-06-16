/636124/التعليم السبت-تسليم-أرقام-الجلوس-وأسماء-لجان-الثانوية-العامة-٢٠٢١-بالمدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء اليوم عن إتاحة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة (رقم الجلوس- اللجنة التي سيؤدي بها الامتحان)، اليوم، عبر جهاز التابلت الخاص بكل طالب، من خلال تطبيق "تنويهات"، وذلك في إطار استعدادات الوزارة لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العام للعام الدراسي الحالي 2020/2021.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن إعلان وزارة التربية والتعليم، بشأن إتاحة البيانات الخاصة..

امتحانات الثانوية العامة٢٠٢١

وأوضحت الوزارة أنه سيتم إتاحة جميع البيانات للطلاب أيضًا عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 18/6/2021، وذلك عبر الرابط: https://g12.emis.gov.eg

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تسليم بطاقات أرقام الجلوس للمديريات التعليمية غدًا الخميس الموافق 17/6/2021 تمهيدًا لتسليمها للطلاب من خلال المدارس يوم السبت الموافق 19/6/2021.

وأكدت الوزارة أن الامتحان التجريبي لطلاب الثانوية العامة والذي سيعقد وفقًا للجدول المعلن بدء من يوم الاثنين الموافق 21/6/2021، والذي يُعد محاكاة كاملة للامتحان النهائي.

لجان الثانوية العامة ٢٠٢١

وكانت وزارة التربية و التعليم و التعليم الفني، قد انتهت من تحديد خريطة المدارس التي ستعقد بها لجان امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢١.

أكدت وزارة التعليم ،أن امتحانات الثانوية العامة سوف تجري فى ١٧٩٤ لجنة إلكترونيا و ٣٦١ لجنة ورقيا و ١٣ لطلاب المتفوقين بمدارس العلوم و التكنولوجيا و ٢٥ لجنة للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

قامت الوزارة التربية و التعليم تحت أشراف نائب الوزير لشئون المعلمين و المشرف علي امتحانات الثانوية العامة الدكتور رضا حجازي، بحصر اللجان التي حدثت بها أعمال شغب أو غش خلال السنوات الماضية، لمراجعة كافة التحويلات التي تمت لها خلال العام والتأكد من قانونية التحويلات.

كما تم الاتفاق مع الجهات الامنية لزيادة اجراءات التأمين من الخارج ، و زيادة عدد "العصا " الالكترونية المخصصة للتفتيش والكشف عن وسائل الغش بها لضمان انضباط العملية الامتحانية بها ، و تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

الجدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ر سنطلق يوم ١٠ يوليو لشعبة الادبية و تنتهي ٢٩ من نفس الشهر، بينما ستبدأ امتحانات شعبتي العلمي علوم و الرياضة ١١ يوليو و تنتهي ٢ اغسطس.