/636125/يورو-2020-التشكيل-الرسمي-لمنتخبي-إيطاليا-وسويسرا

تنطلق صافرة بداية مباراة منتخب إيطاليا ومنتخب سويسرا، في التاسعة مساء اليوم، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الثانية من المجموعة الأولى من بطولة أمم أوروبا 2020، ويشهد على اللقاء بين المنتخبين ستاد الأولمبيكو، ويستعرض دوت الخليج تشكيل الفريقين في المباراة.

أعلن روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا، عن تشكيل فريقة في مباراة اليوم أمام منتخب سويسرا في الجولة الثانية من بطولة اليورو 2020: تشكيل منتخب إيطاليا: في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما . في خط الدفاع: ليوناردو سبينازولا- جورجيو كيلليني- ليوناردو بونوتشي- جيوفاني دي لورينزو . في خط الوسط: مانويل لوكاتيللي- جورجينيو- نيكولو باريلا . في خط الهجوم: لورينزو إنسيني- تشيرو إيموبيلي- دومينيكو بيراردي . تشكيل منتخب سويسرا: في حراسة المرمى: يان سومر . في خط الدفاع: مانويل أكانجي- فابيان شار- نيكو إلفيدي . في خط الوسط: ريكاردو رودريجيز- جرانيت جاكا- ريمو فرولر- كيفين مبابو . في خط الهجوم: بريل إمبولو- هاريس سيفيروفيتش- شيردان شاكيري .

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