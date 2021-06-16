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سولاف درويش: ملف العمل والعمال من أهم ملفات حزب مستقبل وطن«صور»

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أكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، علي أن ملف العمل والعمال من أهم ملفات حزب مستقبل وطن، موجهة الشكر لقيادات الحزب وزعيم الأغلبية أشرف رشاد، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن علي وضع هذا الملف علي دائرة مناقشات ورش العمل التى تعقد فى الحزب خلال الفترة الأخيرة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل ندوة حزب مستقبل وطن العمل والعمال 

انطلاق ندوة مستقبل وطن

جاء ذلك بمشاركة الدكتور محمد سعفان، وزير القوي العاملة بورشة عمل  الحزب "العمل والعمال" وذلك فى ضوء  ورش العمل التى تعقد بمقر الحزب للحوار المتواصل بين قيادات  وأعضاء الحزب مع ممثلي السلطة التنفيذية، مع التطرق لجميع القضايا التى تهم المواطن والنقاش حولها من أجل أن تكون علي طاولة نقاش الحكومة دائما.

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ويشارك فى الندوة النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والنائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، والنائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، والنائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، وسيد نصر،أمين العمال والفلاحين.

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النائبة سولاف درويش تشير إلى مشاكل وقضايا العمال

وأكدت النائبة علي أن ملف العمال وقضاياهم كبيرة ومن ثم وضعها علي طاولة المناقشات سواء في الحزب أو البرلمان يؤكد الاهتمام  الكامل بحقوقهم والعمل علي وضع حلول لها علي أرض الواقع.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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