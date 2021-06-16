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عادل عبد الفضيل: عندنا 30 مليون عامل بمصر وقضاياهم في أولوياتنا دائما«صور»

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أكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن الشأن العمالي من أولويات حزب مستقبل وطن، مشيرا إلي أن مصر بها نحو 30 مليون عامل بالقطاع الخاص والعام، ومن ثم الاهتمام بقضاياهم وشأنهم ضرورة مهمة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل ندوة حزب مستقبل وطن العمل والعمال 

جاء ذلك بمشاركة الدكتور محمد سعفان، وزير القوي العاملة بورشة عمل  الحزب "العمل والعمال" وذلك فى ضوء  ورش العمل التى تعقد بمقر الحزب للحوار المتواصل بين قيادات  وأعضاء الحزب مع ممثلي السلطة التنفيذية، مع التطرق لجميع القضايا التى تهم المواطن والنقاش حولها من أجل أن تكون علي طاولة نقاش الحكومة دائما.

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ويشارك فى الندوة النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية ، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والنائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، والنائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، والنائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، وسيد نصر،أمين العمال والفلاحين.

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ولفت رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب إلي أن جميع قضايا العمال والعمل تشغلنا دائما ونضعها علي أولوياتنا دائما  مشيرا إلي أن ورشة العمل اليوم فرصة لتوجيه كافة التساؤلات من جانب النواب لوزير القوي العاملة الدكتور محمد سعفان  التى تخص منظومة العمل فى مصر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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