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وزير القوي العاملة بندوة مستقبل وطن:لا يخفي علي أحد وضع الجهاز الإداري..ومصر بها 3مليون منشأة تخص العمال«صور»

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/636126/وزير-القوي-العاملة-بندوة-مستقبل-وطنلا-يخفي-علي-أحد-وضع-الجهاز-الإداريومصر-بها-3مليون-منشأة-تخص-العمالصور

قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوي العاملة بمجلس النواب،  أنه لا يغفل علي أحد وضع الجهاز الإداري فى الدولة خلال الفترة الماضية، وما يتم من جهود بشأن تطويره والنهوض بأوضاعه من أجل دعم خطوات الاصلاح الإقتصادي التى تتم  فى الشارع المصري.

دوت الخليج يرصد تفاصيل ندوة العمل والعمال بحزب مستقبل وطن بحضور وزير القوى العاملة 

جاء ذلك بورشة عمل  حزب  مستقبل وطن "العمل والعمال" وذلك فى ضوء  ورش العمل التى تعقد بمقر الحزب للحوار المتواصل بين قيادات  وأعضاء الحزب مع ممثلي السلطة التنفيذية، مع التطرق لجميع القضايا التى تهم المواطن والنقاش حولها من أجل أن تكون علي طاولة نقاش الحكومة دائما.

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ويشارك فى الندوة النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية ، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والنائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، والنائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، والنائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، وسيد نصر،أمين العمال والفلاحين.

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وأكد سعفان علي  أن  مصر بها نحو 3مليون منشأة كبري تتعامل مع العمال والمنظومة الخاصة بالقوي العاملة  تتعامل مع هذه المؤسسات والمنشأت بكل جدية، مشيرا إلي أنه من خلال جهود التعامل لوزارة القوي العاملة هدف أن تعيد دورها مرة أخري للوضع الأحسن بجانب مديرتها علي مستوي الجمهورية بتحول رقمي حقيقي وصحيح.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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