الجدية والإصرار عنوان تدريب الأهلي الأول في تونس «صور»

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شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علامات الحماس والجدية وذلك إستعدادا لمواجهة الترجي التونسي في المواجهة التي تقام في السادسة من مساء السبت المقبل على في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأظهرت صور التدريبات ملامح الجدية والإصرار على لاعبي المارد الأحمر ، لاسيما ياسر إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، وكذلك عمرو السولية متوسط الميدان بالإضافة لمحمد شريف مهاجم الفريق.

الجدية والإصرار عنوان تدريب الأهلي الاول في تونس

ويحشد الأهلي قوته الضاربة من أجل المواجهة المرتقبة أمام الترجي التونسي في المباراة التي تقام على ملعب الفريق التونسي ضمن مواجهات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكشف أحمد أبو عبلة طبيب النادي الأهلي عن حالة محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام الترجي التونسي.

وكشف أبو عبلة في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج مع عبدالناصر زيدان : " أفشة جاهز للمباراة بنسبة 80% وسيتحدد الموقف النهائي للاعب يوم الجمعة المقبلة".

وواصل طبيب الأهلي : " اللاعب أجرى العديد من العلاجات عن طريق المياه والثلوج وهو ما ساهم في سرعة تعافى اللاعب من الإصابة".

وأشاد أبو عبلة بروح محمد مجدي أفشة من خلال رغبته في الإلتحاق ببعة النادي الأهلي وسرعة التعافي من الإصابة.

على جانب أخر أكد محمد مجدي «أفشة» لاعب النادي الأهلي جاهزيته لمباراة الترجي التونسي القادمة وذلك خلال تصريحات خاصة لمو قع دوت الخليج مع الإعلامي عبدالناصر زيدان أثناء تواجدهم في فندق الإقامة داخل الأراضي التونسية وقبل مواجهة بطل تونس.

وكشف محمد مجدي «أفشة » لـ دوت الخليج : " جاهز للمباراة القادمة أمام الترجي التونسي، وقرار إشراكي في المواجهة المقبلة في يد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق".

وأضاف محمد مجدي أفشة: "القرار النهائي بالمشاركة في المباراة من عدمها ستتحدد يوم الجمعة المقبلة بناء على تقرير الجهاز الطبي و رؤية بيتسو موسيماني".