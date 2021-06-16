التعليم: رقم الجلوس ولجنة امتحان الثانوية العامة على تابلت كل طالب

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن إتاحة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة "رقم الجلوس- اللجنة التى سيؤدى بها الامتحان"، اليوم، عبر جهاز التابلت الخاص بكل طالب، من خلال تطبيق "تنويهات"، وذلك فى إطار استعدادات الوزارة لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العام للعام الدراسى الحالى 2020/2021.





وأوضحت الوزارة - فى بيان اليوم الأربعاء - أنه سيتم إتاحة جميع البيانات للطلاب أيضًا عبر الموقع الإلكترونى للوزارة ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 18/6/2021، وذلك عبر الرابط من هنا وأشارت الوزارة، إلى أنه سيتم تسليم بطاقات أرقام الجلوس للمديريات التعليمية غدًا الخميس، تمهيدًا لتسليمها للطلاب من خلال المدارس يوم السبت المقبل. وأكدت الوزارة، أن الامتحان التجريبى لطلاب الثانوية العامة سيعقد وفقًا للجدول المعلن يوم الاثنين الموافق 21/6/2021، ويُعد محاكاة كاملة للامتحان النهائى.

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