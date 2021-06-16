العثور على جهاز قابل للانفجار بمحيط ملعب لقاء إيطاليا وسويسرا بـ يورو 2020

كشفت تقارير صحفية، عن اشتباه في وجود قنبلة بالقرب من ملعب "الأولمبيكو" بالعاصمة الإيطالية روما، قبل دقائق من انطلاق مواجهة الأزوري ومنتخب سويسرا، والتي تنطلق في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" والمقامة حالياً وتستمر حتى الحادي عشر من شهر يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبا في 11 مدينة مختلفة.

ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، عن وجود اشتباه في وجود قنبلة خارج ملعب "الأولمبيكو"، وأن السلطات الإيطالية تدخلت وتحققت من صحة الأمر.

وأشار الموقع إلى أنه تم العثور على ما يشبه القنبلة على بعد أمتار قليلة من ملعب "الأولمبيكو" الذي سيكون مسرحا لمباراة منتخبي إيطاليا وسويسرا.

وأوضح الموقع فقد تم العثور على جهاز بإمكانه الانفجار على بعد أمتار قليلة من الأولمبيكو، وبالتحديد في سيارة متوقفة في طريق تيتو سبري.

وأشار الموقع أن السيارة التي يملكها رئيس إعادة تطوير الحدائق والآثار التاريخية ماركو دوريا، تحتوي على أسطوانة تحتوي على بارود ومسامير بأسلاك كهربائية.

وتابع الموقع، أن دوريا قد عانى بالفعل من التهديدات خلال الفترة الماضية وكان تحت حماية المحافظة، بعد هذا الحدث، كثفت الحماية ضده.

وجاء تشكيل منتخب إيطاليا كالتالى..

حراسة المرمى: دوناروما

الدفاع: دي لورينزو، بونوتشي، كيليني، سبينازولا

الوسط: باريلا، جورجينيو، لوكاتيلي

الهجوم: بيراردي، إيموبيلي، إنسيني

ويدخل المنتخب الإيطالي المباراة وهدفه الأساسي تحقيق النقاط الثلاث والاقتراب بشكل أكبر من الأدوار الإقصائية للبطولة بعد عرض قوي للغاية في افتتاح "يورو 2020" بعدما حقق فوزاً على حساب تركيا بثلاثية نظيفة.

ويتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني من المجموعات الست يتأهلان لدور الـ16، بالإضافة إلى أحسن 4 ثوالث من المجموعات.

كما يسعى روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي لاستمرار الأداء الجيد ومسيرة الانتصارات، خاصة وأن الجميع وضع الفريق في مصاف المرشحين بقوة للفوز باللقب بعد النتائج الإيجابية المتتالية تحت قيادته.

ويحتل منتخب إيطاليا صدارة ترتيب المجموعة الأولى فى بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، حيث يتواجد على رأس المجموعة برصيد 3 نقاط.