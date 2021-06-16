/636130/يورو-2020-العثور-على-قنبلة-بقرب-ملعب-أولمبيكو-تفاصيل

أكدت فيرجينيا رادجي، عمدة مدينة روما، إنه تم العثور على قنبلة في سيارة شخص سياسي في روما، على بُعد كيلومترات من ملعب الأوليمبيكو، الذي يحتضن لقاء منتخب إيطاليا ونظيره منتخب سويسرا، في إطار منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من مسابقة كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، وجاء ذلك قبل إنطلاق المباراة بقليل، ويستعرض دوت الخليج تصريحات رادجي.

وكتبت رادجي على حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) : "تم العثور على قنبلة في سيارة ماركو دوريا رئيس طاولة إعادة تطوير الحدائق والفيلات التاريخية في روما، حقيقة خطيرة للغاية ، أعبر عن تضامني الكامل".

تصريحات فيرجينيا رادجي

وقالت خلال تصريحات صحفية: "تم إبطال مفعول القنبلة، المباراة ستقام بالموعد المحدد".

ووفقاً لصيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية فقد تم إبطال مفعول القنبلة بالفعل والتي كانت بالقرب من الإستاد الأولمبي في روما، ملعب لقاء إيطاليا وسويسرا اليوم، في سيارة لشخصية سياسية.

موقف منتخب إيطاليا في المجموعة

يتصدر المنتخب الايطالي مجموعته برصيد 3 نقاط حققهم جراء الفوز بثلاثية نظيفة على تركيا في افتتاح النسخة الـ 16 من بطولات كأس أمم أوروبا، والذي أقيم على ملعب الأوليمبيكو، بينما يحتل منتخب سويسرا المركز الثاني بسبب تعادله الإيجابي 1/1 مع منتخب ويلز في الجولة الماضية.

مواجهات ايطاليا أمام سويسرا

وشهدت اخر 10 مباريات في تاريخ مواجهات ايطاليا وسويسرا، ندية كبيرة بين الفريقين، حيث اكتفت إيطاليا بتحقيق 3 انتصارات فقط مقابل انتصار واحد للجانب السويسري، وانتهت 6 مباريات بالتعادل.

وانتهت اخر 3 مواجهات بين الفريقين بالتعادل 1/1 و0/0 و1/1، وجميعهم كانوا في مباريات ودية أعوام 2006 و2009 و2010.

ويرجع اخر فوز لمنتخب ايطاليا على سويسرا إلى أبريل 2003 بنتيجة 1/2، في لقاء ودي أقيم في سويسرا ضمن استعدادات الفريقين لتصفيات يورو 2004.

ويقع المنتخب الإيطالي في المجموعة الأولي من بطولة أمم أوروبا 2020، بجانبه في المجموعة منتخب تركيا ومنتخب سويسرا، ومنتخب ويلز، ومن الجدير بالذكر افتتح المنتخب الإيطالي والتركي مباراة الإفتتاح للبطولة في الحادي عشر من يونيو الجاري، وشهد على اللقاء ملعب أولمبيكو بروما، وانتهت المباراة بين المنتخبين بنتيجة ثلاث أهداف دون رد لصالح الإيطاليون.