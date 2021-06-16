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أزمات التوكتوك والبطالة وتعيينات ذوي الإعاقة بمناقشات ندوة«العمل والعمال» فى مستقبل وطن بمشاركة وزير القوي العاملة «صور»

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/636131/أزمات-التوكتوك-والبطالة-وتعيينات-ذوي-الإعاقة-بمناقشات-ندوةالعمل-والعمال-فى-مستقبل-وطن-بمشاركة-وزير-القوي-العاملة-صور

شهدت ورشة عمل  حزب  مستقبل وطن "العمل والعمال" إثارة ملفات البطالة وضرورة وضع رؤي وأفكار مختلفة لمواجهتها بحسم، مع التطرق لأزمات التوكتوك وتأثيراتها السلبية علي وضع الصناعه المصرية، وضرورة وضع حلول صارمة لمواجهة إشكالياته.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء فى ندوة حزب مستقبل وطن التى تقام الآن

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ندوة مستقبل وطن بحضور وزير القوى العاملة

جاء ذلك بحضور وزير القوي العاملة محمد سعفان، فى ضوء ورش العمل التى تعقد بمقر الحزب للحوار المتواصل بين قيادات  وأعضاء الحزب مع ممثلي السلطة التنفيذية، مع التطرق لجميع القضايا التى تهم المواطن والنقاش حولها من أجل أن تكون علي طاولة نقاش الحكومة دائما.

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حضور قيادات مستقبل وطن

ويشارك فى الندوة النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية ، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والنائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، والنائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، والنائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، وسيد نصر،أمين العمال والفلاحين.

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محمد صلاح أبو هميلة: لابد أن نشير إلي إشكالية البطالة التى تمثل إشكالية كبيرة لكل نواب مصر

من جانبه، قال النائب محمد صلاح أبو هميلة، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري،  أن وزارة القوي العاملة لا تتأخر في أي تحرك بشأن مواجهة أي أعمال من شأنها تسريح العمالة بمختلف المصانع والشركات،  ولكن لابد أن نشير إلي إشكالية البطالة التى تمثل إشكالية كبيرة لكل نواب مصر، حيث لا يوجد أي بيت مصري إلا به شباب بحاجة إلي العمل.

ولفت عضو مجلس النواب، محمد صلاح أبو هميلة، إلي أنه يتصور أن يكون التنسيق مع الجانب الليبي وعقد العديد من الأتفاقيات  من شأنها أن يكون له دور فعال فى مواجهة هذه الإشكالية ومن ثم لابد من الاستفادة منها بشكل مختلف ومناسب للشباب المصري قائلا:" فيه مهن للغلابة نقدر نوفر فرص عمل لها بشكل جيد من خلال الحكومة التى تتحرك فى هذا الملف بشكل جيد ولكن لا ننكر أن البطالة إشكالية كبيرة لجميع النواب".

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أمين التنظيم بمستقبل وطن: مراكز التدريب لابد أن يتم تحويلها من  من تدريبية فقط لإنتاجية

من ناحيته قال النائب يحي عيسوي، أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن، أن مراكز التدريب لابد أن يتم تحويلها من  من تدريبية فقط لإنتاجية، ومن ثم تكون تدريبية وإنتاجية مما يكون لها دور في دعم قطاع العمال، فيما قال النائب شريف الورداني، عضو مجلس النواب، أن إشكالية البطالة لا أحد ينكرها، كما لا أحد ينكر شكاوي المصانع والشركات من عدم توافر كوادر لها، مؤكدا علي أنها مشكلة كبيرة  ولابد أن يتم الانتباه لها بشكل جيد.

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وتطرق بحديثه أيضا إلي مشكلة وأزمة التوكتوك، مؤكدا علي أنه  أحد أكبر الأسباب السلبية في تحقيق خسائر في الاقتصاد المصري، مشيرا إلي أنه يتسبب فى خسائر كبيرة للصناعة والأقتصاد ولابد من مواجهته بحسم من الحكومة وبدعم من وزير القوي العاملة قائلا:"التوكتوك دمر الاقتصاد المصري وتسبب فى ضياع العمالة وعدم وجود الصنايعي الصغير"، مطالبا أيضا بتفعيل مكاتب العمل بشكل مختلف.

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محمد عبدالفتاح: الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة واعية

من ناحيته أكد النائب محمد عبد الفتاح، أمين سر لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، علي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة واعية وتدرك أولويات المواطن المصري، مشيرا إلي ضرورة تفعيل دور التفتيش في وزارة القوي العاملة  وخاصة فى ضوء التعيينات التى تتم فى بعض الشركات، حيث يدور بشأنها العديد من التساؤلات مثلما حدث فى جلسة وزير البترول فى مجلس النواب.

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وأتفق النائب مع النائب شريف الورداني، بشأن أزمة التوكتوك، مؤكدا علي ضرورة منع استراد قطع الغيار الخاصة به، قائلا:" التوكتوك خرب بيوت ناس وقصرت علي الصناعة كلها والناس بتستسهل وتشتغل علي التوكتوك عشان الواحد منهم بيجيب 200 جنيه فى ساعة ويروح ينام ".

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من ناحيته أكد النائب مجدي سليم عضو مجلس الشيوخ ، ضرورة العمل علي تأهيل خريجي المدارس الفنية، مع العمل علي النهوض بأوضاع مراكز التدريب، مطالبا الوزير بضرورة إعادة النظر بشأن قانون العمل الجديد فيما يخص العمالة غير المنتظمة ، فيما طالبت النائبة سكينه سلامة، عضو مجلس النواب، بضرورة العمل علي  دعم المشروعات الصغيرة وأن يكون هناك مؤتمرات للتوظيف، فيما أكدت النائبة رحاب عبد الرحيم الغول  بضرورة  الإلتزام بنسبة ال5% بشأن زوي الإعاقة وتطوير مراكز التدريب وتأهيل خريجي المدارس الفنية .

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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