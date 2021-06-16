/636132/الزمالك-يخوض-مباراة-ودية-أمام-فريق-الأمل

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، خوض مباراة ودية يوم الجمعة المقبل أمام فريق الأمل، ويستعرض دوت الخليج أخر أخبار القلعة البيضاء، واكرة المحلية والعالمية بتغطية مباشرة لحظة بلحظة.

وفضل الجهاز الفني إقامة مباراة ودية أمام فريق الأمل من أجل الاطمئنان على حالة اللاعبين المستبعدين من لقاء أسوان في بطولة الدوري.

ويستضيف الزمالك نظيره أسوان في المباراة المقرر لها غدا الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري الممتاز.

وأعلن الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة مباراة أسوان والتي جاءت كالتالي،

قائمة الزمالك أمام أسوان

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم “جنش” – محمد عواد

خط الدفاع : محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي “الونش” – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثي – أحمد عيد .

خط الوسط : طارق حامد- محمد أشرف “روقا” – إسلام جابر – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – أحمد سيد “زيزو” – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدى – أسامة فيصل .

عودة المغربي أحداد للزمالك

انتظم المغربي حميد أحداد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في مران الفريق اليوم الأربعاء بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

وتعرض “أحداد” للإصابة في كاحل القدم، وخضع على إثرها لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، وظهر اللاعب بحالة جيدة في المران لتتأكد جاهزيته من الناحية الطبية لمواجهة أسوان في بطولة الدوري.

فضل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تخفيف الحمل البدني على اللاعبين خلال تدريبات الفريق اليوم الأربعاء.

تدريبات الزمالك اليوم الأربعاء

وشهدت تدريبات الزمالك اليوم تركيز المدرب الفرنسي على أداء بعض التدريبات الخفيفة بالكرة بالتمريرات القصيرة واللعب من لمسة واحدة، وطلب المدرب الفرنسي من جهازه المعاون تخفيف الحمل البدني للاعبين؛ خوفا من تعرض أي لاعب للإجهاد.

خاض عبد الله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي خلال مران اليوم الأربعاء، ويخضع عبد الله جمعة لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة التي يعاني منها في الرباط الداخلي للركبة.