وزير القوى العاملة بندوة مستقبل وطن: مش عيب الشاب يشتغل كهربائي أو سباك.. والرسول كان راعي غنم «صور»

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أكد الدكتور محمد سعفان، وزير القوي العاملة، أن أرقام البطالة فى مصر طيبة، حيث كانت في 2013 بنسبة 14% ومع عام 2019 نزلت حتي 7.4%ومع قدوم جائحة كورونا زادت مرة أخري ولكن مع استقرار الأوضاع بدأت فى النزول ووصلنا الآن 7.2%، مؤكدا علي أن هذه الأرقام طيبة قائلا:" نعمل بهدف تخفيض نسبة البطالة بشكل مستمر".

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن حديث وزير القوى العاملة بندوة مستقبل وطن.

ندوة مستقبل وطن

جاء ذلك بورشة عمل حزب مستقبل وطن «العمل والعمال»، وذلك فى ضوء ورش العمل التى تنعقد بمقر الحزب للحوار المتواصل بين قيادات وأعضاء الحزب مع ممثلي السلطة التنفيذية، مع التطرق لجميع القضايا التى تهم المواطن والنقاش حولها من أجل أن تكون علي طاولة نقاش الحكومة دائما.

حضور قيادات حزب مستقبل وطن

ويشارك فى الندوة النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية ، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والنائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، والنائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، والنائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، وسيد نصر،أمين العمال والفلاحين.

وزير القوى العاملة متحدثًا عن مشكلة البطالة

ولفت وزير القوي العاملة لضرورة الانتباه للمعادلة الصعبة فى ضوء هذه الأرقام، حيث وجود نسب البطالة وشكاوي أصحاب الأعمال من عدم وجود عمالة، مشيرا إلي أنه ناقش عدد من أصحاب الأعمال فى هذه المعادلة، وتوصل للسبب في الرواتب التى يحددها أصحاب الأعمال، حيث أنها رواتب غير مناسبة ولا تتجاوز 2آلف جنيه، وأمام هذه الرواتب يرفض العمال العمل، مؤكدا علي أنه تمت مناقشة الأمر في المجلس القومي للأجور من أجل أن يكون هناك حد أدني للأجور فى القطاع الخاص ومن ثم يكون فيه تعاون كبير في هذا الأمر لتنفيذه.

وأكد علي أن الدولة المصرية استوعبت عمالة كثير منذ 2011 سواء من ليبيا أو العراق، والأرقام كانت بالملايين، والمشروعات القومية من الإسكندرية لأسوان هي ما ساعدت في ذلك، مؤكدا علي أن تحقيق التوازن فى الرواتب من شأنها أن يكون له دور فى أزمة البطالة فى مصر، والدليل ما يحدث فى أزمة التوكتوك، مشيرا إلي أن تحديد حد أدني مناسب من شأنها أن يتغلب علي الإشكالية.

وزير القوى العاملة متحدثًا عن تدنى الأجور

وتطرق بحديثه إلي أن تدني الأجور تسبب في النزول بقيمة العامل المصري حيث إساءة التقدير للعامل المصري ماليا جعلنا نري أن سعره فى أحد الدول العربية 1500 ريال الآن، وهو كان أجر العامل المصري فى نهاية الثمانينيات، وبالتالي لابد من إعادة الإعتبار لسعر العامل المصري داخليا وخارجيا.

وبشأن الأوضاع في ليبيا قال الوزير:" رأينا جميعا زيارة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء في ليبيا وعقد عدد من الأتفاقيات بشأن تبادل العمالة"، مشيرا إلي أن وزير العمل الليبي فى زيارة في مصر خلال هذه الفترة، مؤكدا علي أن العمل يتم علي أن يكون دور فعال للعمالة المصرية فى أي مكان سواء كان داخلية أو خارجيا".

وزير القوى العاملة سنتعاون مع حزب مستقبل وطن فيما يتعلق بمراكز التدريب

وبشأن مراكز التدريب قال:" العمل يتم في هذا السياق بشكل جيد وسنتعاون مع حزب مستقبل وطن من أجل أن يشاركنا النواب بمختلف المحافظات للمشاركة فى برامج التدريب التى تتم بمختلف المحافظات"، مؤكدا علي أنه فى المستقبل سيتم ربطها بالمشروعات الصغيرة .

وأكد الوزير علي أن "العماله المصرية جيد ولكن علينا أن نزيل من عليها التراب"، وعلي الشباب أن يدرك أن الشغل ليس عيب قائلا:" مش عيب تشتغل سباك أو كهربائي وعندنا نماذج ناجحة كتير ولابد أن نوعي الشباب بذلك ..و الشغل عمره ما كان عيب.. والرسول كان راعي غنم ولكن العيب في أنه يكون الشاب عواطلي ومش لاقي يصرف علي نفسه..وبنشوف عمال شغاليين يوميتهم بتوصل 600 جنيه في اليوم".