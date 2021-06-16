/636134/يورو-2020-إيطاليا-تتقدم-على-سويسرا-بهدف-بنهاية-الشوط-الأول

حسم المنتخب الإيطالي نتيجة أحداث الشوط الأول أمام نظيرة المنتخب السويسري، بنتيجة هدف دون رد في لقاء الجولة الثانية من المجموعة الأولى من بطولة أمم أوروبا 2020، على ملعب أولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما، ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث الشوط الأول بين الفريقين.

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