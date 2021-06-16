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«يورو 2020»: إيطاليا تتقدم على سويسرا بهدف بنهاية الشوط الأول

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إيهاب أبوزيد 0 تبليغ

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حسم المنتخب الإيطالي نتيجة أحداث الشوط الأول أمام نظيرة المنتخب السويسري، بنتيجة هدف دون رد في لقاء الجولة الثانية من المجموعة الأولى من بطولة أمم أوروبا 2020، على ملعب أولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما، ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث الشوط الأول بين الفريقين.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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