تنسيقية شباب الأحزاب تبحث التعديلات التشريعية لقانون حماية المنافسة

جدة - نرمين السيد - بحث وفد من تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، مع رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الدكتور محمود ممتاز، التطورات التشريعية الخاصة بتعديلات قانون حماية المنافسة المتعلقة بملف الرقابة السابقة على الاندماجات والاستحواذات بخصوص الشركات العاملة بكافة القطاعات الاقتصادية الخاضعة لقانون المنافسة.





وأكد ممتاز خلال اللقاء، وفقا لبيان التنسيقية اليوم الأربعاء، أهمية التوعية بثقافة المنافسة بالنسبة لمجتمع رجال الأعمال والأوساط الأكاديمية إضافة إلى الهيئات القضائية والبرلمانيين خاصة الأعضاء فى اللجان النوعية المتصلة بالتشريعات الاقتصادية. وأشار إلى عملية التحديث والتطوير التى تتم فى الجهاز، خاصة فيما يتعلق بمركز المعلومات وعملية تحليل البيانات والدراسات الاقتصادية القطاعية. من جانبه ناقش وفد التنسيقية سبل التعاون بين الطرفين فى عملية التثقيف التشريعى بقانون المنافسة وتعديلاته وتغذية اللجان النوعية بالتنسيقية، بدراسات السوق القطاعية فى المجالات المختلفة، طبقا لتخصص اللجنة التى يقوم الجهاز بعملها طبقا لطبيعة عمله، مشيرا إلى أهمية الحياد التنافسى للحد من الخسائر التى تتكبدها الدولة فى التحكيم الاستثمارى. وضم وفد التنسيقية، النائبة راجية الفقى والنائب أحمد القناوى، عضوا مجلس الشيوخ، وأعضاء التنسيقية، الدكتور محمد راضى ومحمد سيف، والدكتورة حنان وجدى، والأستاذ معتز عبد الله.



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