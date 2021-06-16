برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وقال الشريف، فى بيان صحفى، إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية بالمحافظة بلغ 92 ألف و859 طالب وطالبة أمام 379 لجنة موزعة على مستوى الإسكندرية.

وأضاف المحافظ، أن عدد الطلاب الناجحين بلغ 72 ألفا و575 طالب وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 78.9%، مشيرا إلى حصول 29 طالب وطالبة على نسبة 100%، بواقع 16 طالبة و13 طالب.

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية برقم الجلوس، وذلك من خلال الضغط على الرابط التالى من هنا