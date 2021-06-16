سعفان فى ندوة مستقبل وطن: مش عيب تشتغل سباك أو كهربائى وعندنا نماذج ناجحة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال كلمته بورشة عمل حزب مستقبل وطن "العمل والعمال"، فى ضوء ورش العمل التى تعقد بمقر الحزب للحوار المتواصل بين قيادات وأعضاء الحزب مع ممثلى السلطة التنفيذية، مع التطرق لجميع القضايا التى تهم المواطن والنقاش حولها من أجل أن تكون على طاولة نقاش الحكومة دائما.

ويشارك فى الندوة النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والنائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، والنائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والنائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والنائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وسيد نصر،أمين العمال والفلاحين.

ولفت وزير القوى العاملة لضرورة الانتباه للمعادلة الصعبة فى ضوء هذه الأرقام، حيث وجود نسب البطالة وشكاوى أصحاب الأعمال من عدم وجود عمالة، مشيرا إلى أنه ناقش عدد من أصحاب الأعمال فى هذه المعادلة، وتوصل للسبب فى الرواتب التى يحددها أصحاب الأعمال، حيث أنها رواتب غير مناسبة ولا تتجاوز 2000 جنيه، وأمام هذه الرواتب يرفض العمال العمل.

وأكد على أنه تمت مناقشة الأمر فى المجلس القومى للأجور، من أجل أن يكون هناك حد أدنى للأجور فى القطاع الخاص ومن ثم يكون فيه تعاون كبير فى هذا الأمر لتنفيذه.

وأكد على أن الدولة المصرية استوعبت عمالة كثير منذ 2011 سواء من ليبيا أو العراق، والأرقام كانت بالملايين، والمشروعات القومية من الإسكندرية لأسوان هى ما ساعدت فى ذلك، مؤكدا أن تحقيق التوازن فى الرواتب من شأنها أن يكون له دور فى أزمة البطالة فى مصر، والدليل ما يحدث فى أزمة التوكتوك، مشيرا إلى أن تحديد حد أدنى مناسب من شأنها أن يتغلب على الإشكالية.

وتطرق بحديثه إلى أن تدنى الأجور تسبب فى النزول بقيمة العامل المصرى حيث إساءة التقدير للعامل المصرى ماليا جعلنا نرى أن سعره فى أحد الدول العربية 1500 ريال الآن، وهو كان أجر العامل المصرى فى نهاية الثمانينيات، وبالتالى لابد من إعادة الإعتبار لسعر العامل المصرى داخليا وخارجيا.

وبشأن الأوضاع فى ليبيا، قال الوزير: "رأينا جميعا زيارة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء فى ليبيا وعقد عدد من الاتفاقيات بشأن تبادل العمالة".

وأشار إلى أن وزير العمل الليبى فى زيارة فى مصر خلال هذه الفترة، مؤكدا أن العمل يتم على أن يكون هناك دور فعال للعمالة المصرية فى أى مكان سواء كان داخلية أو خارجيا.

وبشأن مراكز التدريب قال: "العمل يتم فى هذا السياق بشكل جيد وسنتعاون مع حزب مستقبل وطن من أجل أن يشاركنا النواب بمختلف المحافظات للمشاركة فى برامج التدريب التى تتم بمختلف المحافظات"، مؤكدا أنه فى المستقبل سيتم ربطها بالمشروعات الصغيرة.

وأشار الوزير إلى أن "العمالة المصرية جيدة ولكن علينا أن نزيل من عليها التراب"، وعلى الشباب أن يدرك أن الشغل ليس عيب قائلا: "مش عيب تشتغل سباك أو كهربائى وعندنا نماذج ناجحة كتير، ولابد أن نوعى الشباب بذلك.. والشغل عمره ما كان عيب.. والرسول كان راعى غنم ولكن العيب فى أنه يكون الشاب عواطلى ومش لاقى يصرف على نفسه.. وبنشوف عمال شغالين يوميتهم بتوصل 600 جنيه فى اليوم".