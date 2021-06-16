اعتماد نتيجة الفصل الثانى للشهادة الإعدادية بالقاهرة بنسبة نجاح 83.9 %

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن إجمالى عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية 266 طالب وطالبة وحصلت إدارة السيدة زينب التعليمية على أعلى نسب نجاح بلغت 99.16% تلتها إدارة شبرا التعليمية بنسبة نجاح 97.77% وإدارة حلوان التعليمية بنسبة نجاح 96.97 %.
كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 96.7% والمكفوفين بنسبة نجاح 67.6 % وامتحانات المدارس الدولية بنسبة نجاح 99.9%.
كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 83.3 % والإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 66.9 %.
وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة اعتبارًا من مساء الغد عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة من هنا بإدخال رقم الجلوس.
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