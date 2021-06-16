اعتماد نتيجة الفصل الثانى للشهادة الإعدادية بالقاهرة بنسبة نجاح 83.9 %

جدة - نرمين السيد - اعتمد خالد عبد العال محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسى (الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/2021) بنسبة نجاح 83.9 %، حيث تقدم للامتحان 162.293 طالب وطالبة حضر منهم 160.432 نجح منهم 134.626.





وأشار محافظ القاهرة، إلى أن إجمالى عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية 266 طالب وطالبة وحصلت إدارة السيدة زينب التعليمية على أعلى نسب نجاح بلغت 99.16% تلتها إدارة شبرا التعليمية بنسبة نجاح 97.77% وإدارة حلوان التعليمية بنسبة نجاح 96.97 %.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 96.7% والمكفوفين بنسبة نجاح 67.6 % وامتحانات المدارس الدولية بنسبة نجاح 99.9%.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 83.3 % والإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 66.9 %.

وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة اعتبارًا من مساء الغد عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة من هنا بإدخال رقم الجلوس.