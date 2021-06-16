”التعليم” تتيح أرقام جلوس الثانوية العامة ومقار لجان الامتحانات على التابلت 

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة (رقم الجلوس- اللجنة التى سيؤدى بها الامتحان)، اليوم الأربعاء، عبر جهاز التابلت الخاص بكل طالب، من خلال تطبيق "تنويهات"، وذلك فى إطار استعدادات الوزارة لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العام للعام الدراسى الحالى 2020/2021.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم إتاحة جميع البيانات للطلاب أيضًا عبر الموقع الإلكترونى للوزارة ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 18/6/2021، وذلك عبر الرابط: https://g12.emis.gov.eg

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تسليم بطاقات أرقام الجلوس للمديريات التعليمية غدًا الخميس الموافق 17/6/2021 تمهيدًا لتسليمها للطلاب من خلال المدارس يوم السبت الموافق 19/6/2021.

وأكدت الوزارة أن الامتحان التجريبى لطلاب الثانوية العامة والذى سيعقد وفقًا للجدول المعلن بدء من يوم الإثنين الموافق 21/6/2021، والذى يُعد محاكاة كاملة للامتحان النهائي.