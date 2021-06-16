هانى شاكر فى لوك جديد ومختلف.. والجمهور: أمير الغناء العربى "صورة"

ظهر النجم الكبير هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، بلوك جديد في الصورة الرسمية للترويج لأحد أعماله الفنية القادمة، حيث لفت الأنظار إليه في البوستر الذى شاركه منذ قليل مع متابعيه وجمهوره عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، ليكتفى بتشويق متابعيه بكلمة "قريباً"، بدون الإعلان عن أى تفاصيل جديدة.

وسرعان ما حصد نقيب الموسيقيين على الكثير من التعليقات خلال دقائق من نشره للصورة، والتي جاءت غالبيتها عن اللوك الجديد الذى ظهر به حيث ارتدي ملابس كلاسيكية و"قبعة"، وعلق معظم جمهورة قائلا: "أمير الغناء العربي".

هانى شاكر فى احدث ظهور

ومن ناحية أخرى، كان قد تعاون النجم هانى شاكر مع الموزع يوسف حسين فى أغنية جديدة بعنوان "وأنت غايب" وهى أغنية باللهجة الخليجى من كلمات الشاعر خالد بن معمر، ألحان محمود حسن، ميكس وماستر إسلام غلاب القبطان.