انطلاق ندوة « العمل والعمال» بمستقبل وطن.. وزعيم الأغلبية يؤكد: لا أحد يستطيع أن يُقلل من دور العمال ببناء نهضة مصر الجديدة «صور وفيديو»

/636113/انطلاق-ندوة--العمل-والعمال-بمستقبل-وطن-وزعيم-الأغلبية-يؤكد-لا-أحد-يستطيع-أن-يقلل-من-دور-العمال-ببناء-نهضة-مصر-الجديدة-صور-وفيديو

انطلقت فعاليات ورشة عمل حزب مستقبل وطن "العمل والعمال" بمقر الأمانة العامة للحزب، مساء الأربعاء، بحضور وزير القوي العاملة الدكتور محمد سعفان، وذلك فى ضوء ورش العمل التى تعقد بمقر الحزب للحوار المتواصل بين قيادات وأعضاء الحزب مع ممثلي السلطة التنفيذية، مع التطرق لجميع القضايا التى تهم المواطن والنقاش حولها من أجل أن تكون علي طاولة نقاش الحكومة دائما.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن انطلاق ندوة مستقبل وطن، تحت مسمى «العمل والعمال» بحضور وزير القوى العاملة، محمد سعفان، وإليكم التفاصيل:-

انطلاق ندوة « العمل والعمال» بمستقبل وطن

جاء ذلك بمشاركة النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية ، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والنائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، والنائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، والنائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، وسيد نصر،أمين العمال والفلاحين.

زعيم الأغلبية يرحب بوزير القوى العاملة

ورحب النائب المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، بحضور الوزير وقيادات الحزب التنظيمية، وأيضا أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مشيرا إلي أن ورش العمل التى تعقد بمقر الحزب وصلت حتي الآن لنحو 37 ورشة تتضمن أسئلة وإجابات علي جميع القضايا التى تناقش، مشيرا إلي أن تم التوقف فيها إبان فترة كورونا، ولكن انضباط الأوضاع عادت من جديد مرة أخري.

ووجه زعيم الأغلبية حديثه للقيادات الحزبية وأعضاء المجلسين، بأن مثل هذه الورش ليست حكرا علي الأمانة المركزية، ولكن لابد أن يتم عقدها بمختلف المحافظات ما بين قيادات الحزب وكافة ممثلي السلطة التنفيدية بمختلف المحافظات حيث المحافظين ووكلاء الوزارات وكافة ممثلي السلطة التنفيذية ومن ثم الحوار المباشر فيما يخص كل قضايا الوطن والمواطن.

ولفت زعيم الأغلبية إلي أن الدكتور محمد سعفان، وزير القوي العاملة، نموذج رائع ونعتز بوجوده فى ورشة العمل لحزب مستقبل وطن، مشيرا إلي أن لا يستطيع أحد يقلل من دو العمال علي اختلاف العصور فى بناء النهضة ومصر الجديدة، ومن ثم لابد أن تكون قضاياهم دائما علي طاولة مناقشات وحوارات مستقبل وطن مع ممثلي الحكومة.