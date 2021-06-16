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وزير القوى العاملة: ليس لنا علاقة بذوي الإعاقة الغير قادرين علي العمل «صور» 

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/636135/وزير-القوى-العاملة-ليس-لنا-علاقة-بذوي-الإعاقة-الغير-قادرين-علي-العمل-صور

 كشف الدكتور محمد سعفان، وزير القوي العاملة بمجلس النواب، عن  أزمة كبيرة بشأن تعيينات نسبة الـ5% من ذوي الإعاقة في كافة المصالح والجهات، مؤكدا علي أننا نتفاجأ أن بعض المصالح تقوم بعمل عقود لذوي الإعاقة الغير قادرين علي العمل ومن ثم إلغاء عقودهم بعد مرور عليها نحو 3شهور.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن تصريحات وزير القوى العاملة، محمد سعفان فى ندوة مستقبل وطن.

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ندوة مستقبل وطن المنعقدة الآن بحضور وزير القوى العاملة

جاء ذلك بورشة عمل حزب مستقبل وطن "العمل والعمال" وذلك فى ضوء  ورش العمل التى تعقد بمقر الحزب للحوار المتواصل بين قيادات  وأعضاء الحزب مع ممثلي السلطة التنفيذية، مع التطرق لجميع القضايا التى تهم المواطن والنقاش حولها من أجل أن تكون علي طاولة نقاش الحكومة دائما.

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بحضور زعيم الأغلبية.. مستقبل وطن يعقد ندوة «العمل والعمال»

ويشارك فى الندوة النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية ، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والنائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، والنائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، والنائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، وسيد نصر،أمين العمال والفلاحين.

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وأكد وزير القوي العاملة علي أنه أمام هذه التصرفات تم وضع ضوابط بشأن  أن تكون نسبة التعيينات لذوي الإعاقة للقادرين علي العمل فقط، خاصة أن غير القادرين ليس من اختصاص وزارة القوي العاملة وإنما من اختصاص وزارة التضامن، حيث أنها تتعامل مع ذوي الإعاقة الغير قادريين.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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