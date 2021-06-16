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رئيس القوي العاملة بالنواب: علاوة يوليو ستصدر لكل العمال.. وبشري منتظرة لعمال الصناديق «صور»

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/636136/رئيس-القوي-العاملة-بالنواب-علاوة-يوليو-ستصدر-لكل-العمال-وبشري-منتظرة-لعمال-الصناديق-صور

قال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب،  أن صرف العلاوة مع بداية شهر يوليو المقبل سيكون لجميع العمال فى مصر  بعد أن قام البرلمان بتعديل قانون العلاوة خلال الفترة الماضية بإلزام جميع الوزراء ذوي الصفة لإصدار القرارات المنظمة بشأن العلاوة فى كافة القطاعات والجهات.

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ندوة مستقبل وطن بحضور وزير القوى العاملة

جاء ذلك بورشة عمل  حزب  مستقبل وطن "العمل والعمال" وذلك فى ضوء  ورش العمل التى تعقد بمقر الحزب للحوار المتواصل بين قيادات  وأعضاء الحزب مع ممثلي السلطة التنفيذية، مع التطرق لجميع القضايا التى تهم المواطن والنقاش حولها من أجل أن تكون علي طاولة نقاش الحكومة دائما.

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ويشارك فى الندوة النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية ، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والنائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، والنائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، والنائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، وسيد نصر،أمين العمال والفلاحين.

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وأكد رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب   أن بشري أيضا من البرلمان للعاملين علي الصناديق الخاصة بأنه سيتم حل هذه الإشكالية قريبا بالتنسيق مع وزير المالية، وتم البدء في دراسة هذا الملف بشكل موسع،  مؤكدا أيضا علي أن ملف قانون التأمينات والمعاشات تم فتح الحوار والنقاش حوله وسيتم حسم إشكالياته قريبا سواء فيما يتعلق بما قبل يناير 2020حيث تطبيق القانون الجديد أو ما بعد تطبيق القانون حتي الآن.

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وأتفقت معه النائبة سولاف درويش، وكيلة لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، مؤكدة علي أن جميع هذه القضايا علي طاولة البرلمان وسيتم فيها النقاش والحوار بشكل موسع بما يخدم المواطن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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