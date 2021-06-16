/636139/وصول-ثنائي-الزمالك-للقاهرة-والإنضمام-لمعسكر-الفريق

وصل إلى القاهرة منذ قليل الثنائي أشرف بن شرقي وسيف الدين الجزيري لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد مشاركتهما مع منتخبي بلادهما خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث الساحرة المستديرة على المستوى المحلي والعالمي لحظة بلحظة.

وانضم “بن شرقي والجزيري” إلى معسكر الزمالك استعدادا لمباراة أسوان في بطولة الدوري.

ويستضيف الزمالك نظيره أسوان في المباراة المقرر لها غدا الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري الممتاز.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك قد أعلن عن ضم المغربي بن شرقي والتونسي سيف الدين الجزيري إلى قائمة الفريق لمباراة أسوان.

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة أسوان كالتالي:-

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم “جنش” – محمد عواد

خط الدفاع : محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي “الونش” – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثي – أحمد عيد.

خط الوسط : طارق حامد- محمد أشرف “روقا” – إسلام جابر – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – أحمد سيد “زيزو” – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدى – أسامة فيصل.

تدريبات الزمالك اليوم الأربعاء

وشهدت تدريبات الزمالك اليوم تركيز المدرب الفرنسي على أداء بعض التدريبات الخفيفة بالكرة بالتمريرات القصيرة واللعب من لمسة واحدة، وطلب المدرب الفرنسي من جهازه المعاون تخفيف الحمل البدني للاعبين؛ خوفا من تعرض أي لاعب للإجهاد.

خاض عبد الله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي خلال مران اليوم الأربعاء، ويخضع عبد الله جمعة لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة التي يعاني منها في الرباط الداخلي للركبة.

موقف الزمالك في الدوري

يحتل الزمالك صدارة الجدول المصري الممتاز برصيد خمسة وخمسون نقطة من أصل خمسة وعشرون مباراة، حقق من خلالها الفريق ستة عشر إنتصار ووقع في فخ التعادل في سبعة إنتصارات، وفشل في تحقيق الفوز في مبارتين في هذا الموسم، إستطاع أن يسجل من خلالها أربعة وأربعون هدف، في حين تلقت شباكة ثمانية عشر هدف.