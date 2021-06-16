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وزير القوي العاملة بندوة مستقبل وطن: كرامة المواطن المصري خط أحمر

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قال الدكتور محمد سعفان ، وزير القوي العاملة، أن أمل مصر فى المشروعات الصغيرة، سواء فى توفير فرص العمل، أو دعم الاقتصاد القومى للدولة، حيث من الممكن أن توفر هذه المشروعات من مليون إلى 2 مليون فرصة عمل، شريطة أن يتم إعلاء مبدأ التدريب، جميع المؤهلات، حتى المؤهلات العليا عليهم الحصول على دورات تدريبية ليكونوا أصحاب مشروعات فى المستقبل القريب.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء فى ندوة مستقبل وطن، وحديث وزير القوى العاملة وإليكم التفاصيل:- 

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وزير القوى العاملة بندوة مستقبل وطن: فرصة التحول إلى وظائف المستقبل تستوجب الاهتمام بالحرف اليدوية

وأوضح وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن فرصة التحول إلى وظائف المستقبل تستوجب الاهتمام بالحرف اليدوية وتعظيم التدريب عليها، لافتا إلى أن ملف العمالة غير المنتظمة  من الملفات المفتوحة منذ فترة، وأن القوى العاملة كانت من أوائل الجهات التى اهتمت بالعمال، لافتا إلى أن هناك العديد من الاجتماعات التى عقدت الفترة الأخيرة بشأن العمالة غير المنتظمة فى حضور عدد من الوزارات المعنية بالأمر ، خاصة وأن الملف ليس حكرا على وزارة بعينها.

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ورشة عمل حزب مستقبل وطن بحضور وزير القوى العاملة

جاء ذلك بمشاركة الدكتور محمد سعفان، وزير القوي العاملة بورشة عمل  الحزب "العمل والعمال" وذلك فى ضوء  ورش العمل التى تعقد بمقر الحزب للحوار المتواصل بين قيادات  وأعضاء الحزب مع ممثلي السلطة التنفيذية، مع التطرق لجميع القضايا التى تهم المواطن والنقاش حولها من أجل أن تكون علي طاولة نقاش الحكومة دائما.

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وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن هناك قاعدة بيانات حول العمالة غير المنتظمة وصل حجمها إلى 200 ألف عامل، متابعا:" لا اقصد القاعدة الخاصة بالمنحة التى تم منحها للعمالة غير المنتظمة بسبب جائحة كورونا، اللى 50% منها مش عمالة، لافتا إلى أن الوزارة ساهمت بمبلغ 1.4 مليار جنيه، كان من المفترض أن يتم عمل مستشفى للعمالة غير المنتظمة ولكن الجائحة غيرت الأوضاع.

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وأكد وزير القوى العاملة، أن كرامة المواطن خط احمر، وذلك بتوجيهات القيادة السياسية، مشيرا إلى أنه يتابع أماكن العمل بنفسه من موقع العمل، قائلا:" مبعرفش اقعد فى مكتبى".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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