/636143/يورو-2020-إيطاليا-تحجز-مقعد-فى-الأدوار-المتقدمة-من-البطولة-على-حساب-سويسرا

حقق المنتخب الإيطالي الفوز على غريمة القاري منتخب سويسرا، بنتيجة ثلاث أهداف دون رد في لقاء الجولة الثانية من المجموعة الأولى من بطولة أمم أوروبا 2020، وشهد على اللقاء ملعب أولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما، ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث المباراة بين المنتخبين.

جاء الهدف الأول والحاسم للشوط الأول في الدقيقة الرابعة والعشرون من عمر المباراة في الدقيقة الرابعة والعشرون، عن طريق مانويل لوكاتيلي، من خلال تمريرة طولية من الطرف الأيسر إلى أقصى الطرف الأيمن حيث استلم الكرة بيراردي، ومن ثم انطلق سريعًا واقتحم منطقة الجزاء وأرسل كرة عرضية أرضية إلى لوكاتيلي سددها داخل الشباك.

سجل باولو لوكاتيلي الهدف الثاني له في المباراة والثاني لمنتخب بلاده في الدقيقة الثانية والخمسون من عمر المباراة، من خلال تمريرات قصيرة بين لاعبي إيطاليا، ومن ثم تسديدة صاروخية بالقدم اليسرى عن طريق لوكاتيلي من خارج منطقة الجزاء تمر أرضية أقصى الزاوية اليسرى لمرمى منتخب سويسرا.

جاء الهدف الثالث في اللقاء في الدقيقة التاسعة والثمانون من عمر المباراة عن طريق تشيرو إيموبيلي من خلال تمريرة من تولوي إلى تشيرو إيموبيلي الذي سدد كرة قوية للغاية من خارج منطقة الجزاء لمسها حارس مرمى سويسرا قبل أن تدخل الكرة الشباك.

سجل قائد الفريق جيجي كيلليني في الدقيقة التاسعة عشر من اللقاء، هدف من خلال كرة ركنية إرتقى عليها كيللني وسط إثنين من المدافعين من منتخب سويسرا، ويتمكن من تسجيلها بعد تصادم لاعبي سويسرا في الهواء، وسقوط الكرة على الأرض أمام كيللليني ليسكنها الشباك، ولكن التقنية الجديد على البطولة تأتي بالقرار الحاسم بلمسة يد على كيلليني ويلغى الهدف بداعي لمسة اليد.

تشكيل منتخب إيطاليا في المباراة:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما .

في خط الدفاع: ليوناردو سبينازولا- جورجيو كيلليني- ليوناردو بونوتشي- جيوفاني دي لورينزو .

في خط الوسط: مانويل لوكاتيللي- جورجينيو- نيكولو باريلا .

في خط الهجوم: لورينزو إنسيني- تشيرو إيموبيلي- دومينيكو بيراردي .

تشكيل منتخب سويسرا في المباراة:

في حراسة المرمى: يان سومر .

في خط الدفاع: مانويل أكانجي- فابيان شار- نيكو إلفيدي .

في خط الوسط: ريكاردو رودريجيز- جرانيت جاكا- ريمو فرولر- كيفين مبابو .

في خط الهجوم: بريل إمبولو- هاريس سيفيروفيتش- شيردان شاكيري .