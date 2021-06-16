وكيل الأزهر: العلاقات المصرية الأوزبكستانية وطيدة على مدار التاريخ

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استقبال وكيل الأزهر، اليوم الأربعاء، عالية يونسوف، نائب ممثل المجلس الأعلى "للبرلمان" لحقوق الإنسان بجمهورية أوزبكستان، والوفد المرافق لها، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مؤسسة الأزهر ودولة أوزبكستان فى مجالات مكافحة التطرف وحقوق الإنسان.

وأكد استعداد الأزهر لتقديم كل أوجه الدعم لأوزبكستان فى المجال التعليمى والدعوى، مشيرا إلى أن فضيلة الإمام الأكبر يولى طلاب أوزبكستان باهتمامه ورعايته الخاصة، وأنه لا يدخر جهدًا فى تقديم جميع أشكال الدعم لأبنائه من الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر، ليعودوا إلى بلادهم سفراء للأزهر ينشرون وسطية الإسلام وتعاليمه السمحة.

وشدد على أن هذا ما أكدت عليه زيارة شيخ الأزهر لأوزبكستان والتى عقد خلالها سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين السياسيين والدينيين، وعلى رأسهم الرئيس شوكت ميرضيايف، ورئيس الوزراء عبدالله عارفوف، ونعمة الله يولداشيف رئيس مجلس الشيوخ، فضلًا عن مشاركة شيخ الأزهر فى مؤتمر "الإمام أبو منصور الماتريدى والتعاليم الماتريدية".

من جانبها أعربت عالية يونسوف، عن شكرها وتقديرها للأزهر على ما قدمه من منح دراسية لطلاب أوزبكستان للدراسة فى كلياته ومعاهده، مؤكدة أن الأزهر هو قبلة طلاب العلم والحصن الحصين للدين الإسلامى الحنيف، وأن للأزهر مكانة كبيرة فى نفوس الشعب الأوزبكستانى، من خلال منهجه الوسطى وفكره الوسطى المستنير.