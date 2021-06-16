وزير القوى العاملة: ليس لنا علاقة بذوى الإعاقة غير القادرين على العمل

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة بمجلس النواب، عن أزمة كبيرة بشأن تعيينات نسبة الـ 5% من ذوى الإعاقة فى كافة المصالح والجهات، مؤكدا على أننا نتفاجأ أن بعض المصالح تقوم بعمل عقود لذوى الإعاقة الغير قادرين على العمل ومن ثم إلغاء عقودهم بعد مرور عليها نحو 3 شهور.





جاء ذلك بورشة عمل حزب مستقبل وطن "العمل والعمال" وذلك فى ضوء ورش العمل التى تعقد بمقر الحزب للحوار المتواصل بين قيادات وأعضاء الحزب مع ممثلى السلطة التنفيذية، مع التطرق لجميع القضايا التى تهم المواطن والنقاش حولها من أجل أن تكون على طاولة نقاش الحكومة دائما. ويشارك فى الندوة النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والنائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، والنائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والنائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والنائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وسيد نصر، أمين العمال والفلاحين. وأكد وزير القوى العاملة على أنه أمام هذه التصرفات تم وضع ضوابط بشأن أن تكون نسبة التعيينات لذوى الإعاقة للقادرين على العمل فقط، خاصة أن غير القادرين ليس من اختصاص وزارة القوى العاملة وإنما من اختصاص وزارة التضامن، حيث أنها تتعامل مع ذوى الإعاقة الغير قادريين.

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