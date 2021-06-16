افتتاح مركز أبى سيفين لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة بحدائق القبة

جدة - نرمين السيد - افتتح الأنبا ميخائيل الأسقف العام لمنطقة حدائق القبة ومعه أباء كنيسة أبى سيفين - حدائق القبة، اليوم الأربعاء، مركز أبى سيفين لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة، نظرا للاحتياج المتزايد لهذه الخدمة المتميزة بطريقة علمية، من خلال أخصائيين متدربين وإمكانيات رفيعة المستوى، تم تأسيس مركز متخصص بإمكانيات متميزة ليقدم خدمة تأهيلية مستمرة بجوار الخدمة الروحية.





ويهدف المركز إلى تأهيل الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، لتمكينهم تعليميا واجتماعيا وروحيا، بما يناسب قدراتهم لتعظيم دورهم فى المجتمع والكنيسة، من خلال أقسامه المتعددة. ويقدم المركز خدمات تضم: - وحدة التدخل المبكر - وحدة المنتسورى. - غرفة الاستثارة الحسية. - عيادة التخاطب. - جلسات أوتيزم. - الفصول التعليمية. - تنمية المهارات. ٨- الاختبارات والمقاييس "ذكاء- تشتت انتباه وفرط الحركة - صعوبات تعلم - بوتيدج - اختبارات لغوية-.. إلخ". - التهيئة والتأهيل المهنى. - وحدة التدريب وتعمل على تدريب الأسر "أولياء أمور- أخوات" والعاملين والمتهمين بمجال ذوى الاحتياجات الخاصة.

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