بالأسماء.. محافظ القاهرة يهنئ أوائل الشهادة الإعدادية

جدة - نرمين السيد - أعرب خالد عبد العال محافظ القاهرة، عن أصدق التهانى لأبناء محافظة القاهرة من أوائل الشهادة الإعدادية، وعن اعتزازه بما بذلوه من جهد من أجل الحصول على هذه المراكز المتقدمة، داعيا إياهم أن يواصلوا الاجتهاد والتفوق فى جميع مراحلهم الدراسية المقبلة.





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