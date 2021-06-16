فيديوجراف.. قوافل وحملات توعية.. جهود الهلال الأحمر فى 7 سنوات

جدة - نرمين السيد - قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الهلال الأحمر المصرى يلعب دورا جوهريا فى كافة الأنشطة التى يواجهها مشددة على أن الهلال الأحمر لعب دورا كبيرا خلال مواجهة أزمة السيول العام الماضى، وكذلك خلال مواجهة فيروس كورونا باستحداث فريق مدرب، حيث تم تعقيم عدد من الجهات الحكومية ودور الرعاية ولم يتأخر قط عن أى طلب وكان سريع الاستجابة لأى طلب يطلب منه.





ويكشف فيديوجراف التالى جهود الهلال الأحمر فى 7سنوات وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن غرف العمليات المركزية فى الهلال الأحمر المصرى تلعب دورا مهما، مبدية فخرها بوجود جمعية وطنية تؤدى هذا الدور العظيم فى العمل الإنسانى، مناشدة الجميع العمل من أجل الحد من الكوارث.

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