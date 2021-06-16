فيديوجراف .. «العاصمة وسفنكس» مطارات عالمية على أرض مصر

جدة - نرمين السيد - أولت الدولة المصرية خلال السبع سنوات الماضية اهتماماً بالغاً بقطاع الطيران المدنى، الذى يعد محوراً رئيسياً فى خطة التنمية التى تضع مصر على الخريطة العالمية، وكان من بينها إنشاء مطارى العاصمة الإدارية، وسفنكس.





وتبلغ سعة مطار العاصمة الإدارية 300 راكب فى الساعة، حيث يضم 8 مواقف لانتظار السيارات، كما يضم 45 مبنى، وبه برج مراقبة جوى بطول 50 مترًا. وتم تجهيز المطار بأحدث النظم الحديثة لتأمين وإدارة وتشغيل المطارات، حيث تم تزويده بأحدث كاميرات المراقبة الحرارية فى العالم. أما مطار سفنكس فتبلغ تكلفة إنشائه 300 مليون جنيه، وبه محطة تبريد بقدرة 1.440 طن، وسعته 900 راكب فى الساعة بإجمالى 1.2 مليون راكب سنويًا. وتم تزويد المطار بمربض طائراته بمسطح 126 ألفا و800 متر مربع، حيث يتسع لـ9 طائرات يضم 8 سلالم متحركة و8 كاونترات جوازات.

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