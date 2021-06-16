التعليم: الدولة تسعى جاهدة إلى بناء منظومة متكاملة لرعاية القيادات الطلابية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن مجلس الاتحاد العام لطلاب المدارس على مستوى الجمهورية، هدفه إعلاء قيم المواطنة الفعالة وترسيخ قيم الحرية وحقوق الإنسان وتأكيد الروابط الإنسانية الحضارية الراقية فى إطار التجربة الديمقراطية الأولى.





جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشؤون المعلمين، نيابةً عن الدكتور طارق شوقى خلال الاحتفالية التى نظمتها الوزارة مساء اليوم الأربعاء، خلال تنصيب المكتب التنفيذى لمجلس الاتحاد العام لطلاب المدارس على مستوى الجمهورية، الذى تدور فعالياته هذا العام حول "الاتحادات الطلابية والتحول الرقمى"، عبر تقنية الفيديوكونفرانس بمديريات التربية والتعليم.

وأضاف أن التحول الرقمى أصبح توجهًا استراتيجيًا للدولة المصرية بكافة أجهزتها سعيًا نحو بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع يتعامل رقميًا فى كافة مناحى الحياة لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة ومن بينها الخدمات التعليمية من خلال تحسين بيئة العمل وتوفير الدعم اللازم لعملية صناعة القرار وإيجاد حلول للقضايا التى تهم المجتمع بما ينعكس على تحسين جودة حياة المواطن المصرى عن طريق تحسين ظروفه المعيشية وتقديم خدمات إلكترونية متعددة من خلال كافة المنافذ الرقمية وغير الرقمية.

وأكد شوقى حرص الوزارة على تحقيق مصلحة أبنائها الطلاب بجميع المراحل التعليمية وتعزيز التحول نحو التعليم الرقمى لكى يتمكن الأبناء من مواصلة عملية التعلم فى هذه الفترة الحرجة مع جائحة كورونا، حيث قامت باتاحة استخدام مصادر متنوعة للتعلم الذاتى ومنها قناة مدرستنا 1 وقناة مدرستنا 2 ، وبنك المعرفة المصرى، ومنصة البث المباشر، ومنصة حصص مصر وغيرها من الوسائل الرقمية.

وأشار إلى أن الأنشطة الطلابية المتنوعة تمثل احتياجًا إنسانيًا، وهدفًا تربويًا مطلوبًا، موضحًا أنها تساعد فى تكوين عادات ومهارات وقيم وأساليب تفكير لازمة لمواصلة التعليم، وتشكل أحد العناصر المهمة فى بناء شخصية الطالب وصقلها، وهى تقوم بفاعلية وتأثير يدفع بهم إلى التفكير السليم، وإلى التميز فى الأداء، مؤكدًا أن الدولة تسعى جاهدة إلى بناء منظومة متكاملة لرعاية القيادات الطلابية، واكتشاف ورعاية الموهوبين فى شتى المجالات الأدبية، والفنية، والرياضية، والعلمية، وجذب المهارات المصرية فى الداخل والخارج من أجل العبور إلى آفاق المستقبل بسواعد أبناء مصر.

وشدد على أن الوزارة تولى اهتمامًا بالغًا بالأنشطة التربوية لما لها من تأثير بالغ فى إثراء العملية التعليمية، كما أنها تقدم الدعم الكامل لكل أبنائها الموهوبين فى كافة الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية وغيرها من الأنشطة؛ بالإضافة إلى الكشف عن المواهب الشابة منهم وتقديم الرعاية لها والعمل على تشجيعها وتطويرها.

من جانبه، قال أحمد موسى الرائد العام لاتحاد طلاب المدارس، إن الاتحادات الطلابية لمسة حضارية فى أى مجتمع متحضر، فهى تعتبر الدعامة الأولى فى مشاركة العناصر الشابة فى صنع القرار، وتتيح لهم الفرصة لأداء دور فعَّال فى بناء مجتمعهم، مشيرًا إلى أنه تم خوض تجربة رائدة مارسها الطلاب بأنفسهم من خلال الفيديوكونفرانس بجميع المديريات التعليمية، حيث اتسمت الانتخابات بالنزاهة والشفافية وأسفرت التجربة عن انتخابات مكتب تنفيذى يمثل جموع طلاب مدارس مصر لهذا العام نال أعضاؤه من خلالها ثقة زملائهم ليعبروا عن أفكارهم وطموحاتهم.

وخلال الحفل، تم تنصيب الطالب على محمد جابر على من محافظة كفر الشيخ بمنصب أمين للاتحاد، والطالبة هاجر نادر أحمد من محافظة الدقهلية بمنصب الأمين المساعد للاتحاد.

