الصحة: إنتاج لقاح سينوفاك الصينى فى مصر خلال أيام 

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، إن منظمة الصحة العالمية اعتمدت لقاح سينوفاك الصينى، وسيتم استقبال أول منتج من "فاكسيرا" خلال أيام قليلة تحت إشراف الخبراء المتخصصين، وبعد استقبال أول منتج، سيتم وضع دراسات ثبات، لإتاحته فى مراكز تلقى اللقاحات، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف تطعيم 40% من الشعب المصرى قبل نهاية العام.
وذكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC" المذاع على شاشة "DMC"، أن منظمة الصحة العالمية اعتمدت لقاح سينوفاك الصينى، ومصر سوف تنتجه خلال أيام، ومجموعة من الخبراء من الصين، يشرفون على إنتاج لقاح سينوفاك الصيني في مصر.
وأشار متحدث الصحة، إلى أن كل أنواع اللقاحات التي يتم استخدامها في مصر معتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، معقبًا: "نستهدف إنتاج 40 مليون جرعة خلال 6 أشهر.. وتقدمنا بملف لمنظمة الصحة العالمية الخاص بالإشهاد الدولي بخلو مصر من فيروس سي".
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، أن منظمة الصحة العالمية قد تعلن مصر خالية من فيروس سي، قبل نهاية العام الحالي.
وتابع: "نعمل على تجهيز مجمع صناعي واتفاق مع إحدي الشركات الأوروبية لإنتاج لقاحاها في مصر قريبًا".
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