يورو 2020 .. تأهل إيطاليا لثمن النهائي بثلاثية نظيفة في شباك سويسرا .. فيديو

تأهل المنتخب الإيطالي رسميا لدور ال16 من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، بعد حقق فوزه الثاني على التوالي في دور المجموعات، بالتغلب على نظيره السويسري بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الأربعاء على ملعب "الأولمبيكو" بالعاصمة روما، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بالبطولة المقامة حالياً وتستمر حتى الحادي عشر من شهر يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبا في 11 مدينة مختلفة.

إيطاليا ضد سويسرا

الهدف الأول جاء في الدقيقة 26 عندما تسلم مانويل لوكاتيلي الكرة أمام المرمى من بيراردي ليسددها في الشباك مباشرة معلنا تقدم منتخب الآزوري 1-0.

وألغى حكم اللقاء هدف عبر قائد المنتخب الإيطالي المخضرم جورجينيو كيليني مدافع الأزوري بعد متابعة أمام المرمى من ضربة ركنية، ولكن الحكم ألغاه بعد اللجوء لخاصية تقنية الفيديو، واتضح أن الكرة اصطدمت بيد كيليني قبل تسديدها بالمرمى، وتعرض جورجيو كيليني للإصابة في الدقيقة 25 ليخرج ويحل بدلا منه اللاعب فرانشيسكو أتشيربي.

وفي الشوط الثاني، نجح لوكاتيلي في إضافة الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده عند الدقيقة 52 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وقبل نهاية المباراة وتحديدا في الدقيقة 89 سجل شيرو إيموبيلي الهدف الثالث من خلال تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وجاء تشكيل منتخب إيطاليا كالتالي: حراسة المرمى: دوناروما/ الدفاع: دي لورينزو، بونوتشي، كيليني، سبينازولا/ الوسط: باريلا، جورجينيو، لوكاتيلي/ الهجوم: بيراردي، إيموبيلي، إنسيني.

ودخل المنتخب الإيطالي المباراة وهدفه الأساسي تحقيق النقاط الثلاث بعد عرض قوي للغاية في افتتاح "يورو 2020" بعدما حقق فوزاً على حساب تركيا بثلاثية نظيفة، وهو ما حدث بالفعل ليخطف بطاقة التأهل للدور المقبل، ويصبح أول المتأهلين في الدور ثمن النهائي.

وبهذه النتيجة يحتل منتخب إيطاليا صدارة ترتيب المجموعة الأولى فى بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، حيث يتواجد على رأس المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يحتل ويلز المركز الثاني برصيد 4 نقاط واقترب أيضا من التأهل، فيما يحتل المنتخب السويسري المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، فيما يحتل تركيا المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.

ويتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني من المجموعات الست يتأهلان لدور الـ16، بالإضافة إلى أحسن 4 ثوالث من المجموعات.