كل ما حدث بندوة «العمل والعمال» في حزب مستقبل وطن بمشاركة وزير القوي العاملة (صور وفيديو)

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شهد مقر الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن مساء الأربعاء، فعاليات ورشة عمل الحزب "العمل والعمال" بحضور وزير القوي العاملة الدكتور محمد سعفان، وذلك فى ضوء ورش العمل التى تعقد بمقر الحزب للحوار المتواصل بين قيادات وأعضاء الحزب مع ممثلي السلطة التنفيذية، مع التطرق لجميع القضايا التى تهم المواطن والنقاش حولها من أجل أن تكون علي طاولة نقاش الحكومة دائما.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير كامل التفاصيل المتعلقة بندوة «العمل والعمال» التى تم عقدها فى حزب مستقبل وطن، بحضور وزير القوى العاملة، وزعيم الأغلبية أشرف رشاد، وعدد كبير من قيادات الحزب، وإليكم التفاصيل:-

ندوة مستقبل وطن بحضور قيادات الحزب ووزير القوى العاملة

جاء ذلك بمشاركة النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية ، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والنائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، والنائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، والنائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، وسيد نصر،أمين العمال والفلاحين.

زعيم الأغلبية يرحب بوزير القوى العاملة والحضور

ورحب النائب المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، بحضور الوزير وقيادات الحزب التنظيمية، وأيضا أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مشيرا إلي أن ورش العمل التى تعقد بمقر الحزب وصلت حتي الآن لنحو 37 ورشة تتضمن أسئلة وإجابات علي جميع القضايا التى تناقش، مشيرا إلي أن تم التوقف فيها إبان فترة كورونا، ولكن انضباط الأوضاع عادت من جديد مرة أخري.

زعيم الأغلبية: الورش المقامة ليس حكرًا على الأمانة المركزية

ووجه زعيم الأغلبية حديثه للقيادات الحزبية وأعضاء المجلسين، بأن مثل هذه الورش ليست حكرا علي الأمانة المركزية، ولكن لابد أن يتم عقدها بمختلف المحافظات ما بين قيادات الحزب وكافة ممثلي السلطة التنفيدية بمختلف المحافظات حيث المحافظين ووكلاء الوزارات وكافة ممثلي السلطة التنفيذية ومن ثم الحوار المباشر فيما يخص كل قضايا الوطن والمواطن.

زعيم الأغلبية: وزير القوى العاملة نموذج رائع ونعتز بوجوده

ولفت زعيم الأغلبية إلي أن الدكتور محمد سعفان، وزير القوي العاملة، نموذج رائع ونعتز بوجوده فى ورشة العمل لحزب مستقبل وطن، مشيرا إلي أن لا يستطيع أحد يقلل من دو العمال علي اختلاف العصور فى بناء النهضة ومصر الجديدة، ومن ثم لابد أن تكون قضاياهم دائما علي طاولة مناقشات وحوارات مستقبل وطن مع ممثلي الحكومة.

أمين العمال والفلاحين بمستقبل وطن:زعيم الأغلبية داعم لنا من أجل قضايا العمل والعمال

ورحب سيد نصر، أمين العمال والفلاحين بحزب مستقبل وطن، بمشاركة الدكتور محمد سعفان، وزير القوي العاملة بورشة عمل الحزب "العمل والعمال" وذلك فى ضوء ورش العمل التى تعقد بمقر الحزب للحوار المتواصل بين قيادات وأعضاء الحزب مع ممثلي السلطة التنفيذية، مع التطرق لجميع القضايا التى تهم المواطن والنقاش حولها من أجل أن تكون علي طاولة نقاش الحكومة دائما.

أمين العمال والفلاحين بحزب مستقبل وطن

وأكد علي أن أمانة العمال والفلاحين بالحزب حصلت علي الدعم والرعاية الكاملة من النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية النائب أشرف رشاد، من أجل أن يكون لها دور فعال علي أرض الواقع من أجل أن تكون قضايا العمال دائما علي طاولة مناقشتها، وهو ما تم ترجمته علي أرض الواقع، مشيرا إلي أنه كان فى الماضي قضايا العمال كانت دائما علي طاولة مناقشات اتحاد عمال مصر، وأدائهم جيد، ولكن فى الفترة الأخيرة رأي الحزب أن يكون للأمانة دور فعال علي أرض الواقع، وورشة عمل اليوم ترجمة لهذا الاهتمام بأن يتم مناقشة قضايا العمال والحوار بشأنه.

ولفت أمين العمال والفلاحين بحزب مستقبل وطن، إلي أن وزير القوي العاملة محمد سعفان من أكثر القيادات التي تعمل علي تسهيل عمل الأمانة ومساندة دورها وجميع القضايا التى يتم إثاراتها معه يكون من جانبه دعم ومساندة من أجل التغلب عليه ووضع حلول لها مؤكدا علي أن الوزير أحد القيادات فى مؤسسات الدولة الداعمه لقطاع العمال والفلاحين.

النائبة سولاف درويش: ملف العمل والعمال من أهم ملفات حزب مستقبل وطن

وأكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، علي أن ملف العمل والعمال من أهم ملفات حزب مستقبل وطن، موجهة الشكر لقيادات الحزب وزعيم الأغلبية أشرف رشاد، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن علي وضع هذا الملف علي دائرة مناقشات ورش العمل التى تعقد فى الحزب خلال الفترة الأخيرة.

وأكدت النائبة علي أن ملف العمال وقضاياهم كبيرة ومن ثم وضعها علي طاولة المناقشات سواء في الحزب أو البرلمان يؤكد الاهتمام الكامل بحقوقهم والعمل علي وضع حلول لها علي أرض الواقع.

رئيس القوي العاملة بالنواب:عندنا 30 مليون عامل بمصر وقضاياهم في أولوياتنا دائما

أكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن الشأن العمالي من أولويات حزب مستقبل وطن، مشيرا إلي أن مصر بها نحو 30 مليون عامل بالقطاع الخاص والعام، ومن ثم الاهتمام بقضاياهم وشأنهم ضرورة مهمة.

ولفت رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب إلي أن جميع قضايا العمال والعمل تشغلنا دائما ونضعها علي أولوياتنا دائما مشيرا إلي أن ورشة العمل اليوم فرصة لتوجيه كافة التساؤلات من جانب النواب لوزير القوي العاملة الدكتور محمد سعفان التى تخص منظومة العمل فى مصر.

وزير القوي العاملة بندوة مستقبل وطن: لا يخفي علي أحد وضع الجهاز الإداري..ومصر بها 3مليون منشأة تخص العمال

وقال الدكتور محمد سعفان، وزير القوي العاملة بمجلس النواب، أنه لا يغفل علي أحد وضع الجهاز الإداري فى الدولة خلال الفترة الماضية، وما يتم من جهود بشأن تطويره والنهوض بأوضاعه من أجل دعم خطوات الاصلاح الإقتصادي التى تتم فى الشارع المصري.

وأكد سعفان علي أن مصر بها نحو 3مليون منشأة كبري تتعامل مع العمال والمنظومة الخاصة بالقوي العاملة تتعامل مع هذه المؤسسات والمنشأت بكل جدية، مشيرا إلي أنه من خلال جهود التعامل لوزارة القوي العاملة هدف أن تعيد دورها مرة أخري للوضع الأحسن بجانب مديرتها علي مستوي الجمهورية بتحول رقمي حقيقي وصحيح.

وزير القوي العاملة بندوة مستقبل وطن:معندناش حاجة نخبيها.. ومصر جادة فى اتخاذ كافة القرارات التى تهدف لتحسين أوضاع العمال

استعراض محمد سعفان، وزير القوى العاملة، الجهود المصرية لرفع اسم مصر من ضمن قائمة منظمة العمل الدولية، قائلا:" منظومة العمل فى مصر تقوم على طرفين هما أصحاب الأعمال والعمال، وأنا كنت موجود فى صفوف العمال لمدة تزيد عن 30 عاما، وبالتأكيد استفدت الكثير من الخبرات نتيجة الاحتكاك المباشر بالتنظيم النقابى، ودعم العمال ومساندتهم أمر طبيعى لا مزايدة عليه".

واستكمل وزير القوى العاملة:" قانون المنظمات النقابية شهد دفاع كبير من أجل إعلاء مصلحة العمال لصالح التنظيم النقابى، والحكومة حريصة طوال الوقت على أن يكون هناك توازن بين طرفى العمالة فى مصر، وتكون هى طرف أصيل فى هذه العلاقة، وبالتالى هناك ثلاثة محاور تعتمد عليها المنظومة، العمال وأصحاب العمل، والحكومة، التى تستهدف طوال الوقت توفير مناخ مناسب للعمل وتحقيق الاستقرار الكامل الذى يصب فى النهاية لدعم واستقرار الاقتصاد القومى".

ولفت وزير القوى العاملة، إلى أنه فى عام 2008 كان هناك بعض الشكاوى من قبل العمال نتج عنها وضع مصر ضمن قائمة منظمة العمل الدولية بشأن حقوق العمال، حيث كان هناك ملاحظات على قانون المنظمات وقانون العمل التى وضعت مصر لفترات طويلة فى القائمة، ولهذا تعمل الوزارة طوال الوقت على تحقيق الإستقرار بين عناصر المنظومة العمالية وألا يكون هناك تأثير سلبى على العمال ورفع اسم مصر من ضمن قائمة منظمة العمل الدولية".

وزير القوى العاملة: المجلس الأعلى للحوار يعمل ليكون همزة الوصل بين العمال والسلطة التنفيذية

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن المجلس الأعلى للحوار يعمل طوال الوقت على أن يكون همزة الوصل بين العمال والسلطة التنفيذية يما يخص ملف العمال، متابعا:" بدأنا خطة لوضع مصر فى عيون المنظمة الدولية وتصحيح أية ملاحظات لديها بشأن ملف العمال، وبالفعل خرج قانون المنظمات النقابية وتم إجراء تعديل عليه بشأن اللجان النقابية، حيث تم تقليص عددها إلى 50 بعدما كانت 150 ، لافتا إلى أن زيادة عدد اللجان يعطى انطباع لدى المنظمة بأن هناك مناهضة للعمل والعمال".

واستكمل سعفان:" بعد إجراء التعديل على القانون، ورفع اسم مصر من القائمة، خرج تصريح إعلامى تسبب فى إعادة وضع مصر فى القائمة القصيرة مرة أخرى من قبل منظمة العمل الدولية"، قائلا:" فى حال إن يتعلق الأمر باسم مصر علينا أن نكون حريصين على كل حرف يخرج حتى لا يتسبب فى أى ضرر للدولة المصرية".

ولفت سعفان، إلى أن الدولة المصرية جادة فى اتخاذ كافة القرارات التى تهدف لتحسين أوضاع العمالة، وتعديل أى شيء موجود، قائلا:" احنا معندناش حاجة نخبيها، والمنظمة رفعت اسم مصر من القائمة هذا العام، ولازم نكون حريصين على اسم مصر فى اى وضع من الأوضاع".

أزمات التوكتوك والبطالة وتعيينات ذوي الإعاقة بمناقشات ندوة"العمل والعمال" فى مستقبل وطن بمشاركة وزير القوي العاملة

وشهدت الورشة عمل إثارة ملفات البطالة وضرورة وضع رؤي وأفكار مختلفة لمواجهتها بحسم، مع التطرق لأزمات التوكتوك وتأثيراتها السلبية علي وضع الصناعه المصرية، وضرورة وضع حلول صارمة لمواجهة إشكالياته.

النائب محمد صلاح أبو هميلة، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن وزارة القوي العاملة لا تتأخر في أي تحرك بشأن مواجهة أي أعمال من شأنها تسريح العمالة بمختلف المصانع والشركات، ولكن لابد أن نشير إلي إشكالية البطالة التى تمثل إشكالية كبيرة لكل نواب مصر، حيث لا يوجد أي بيت مصري إلا به شباب بحاجة إلي العمل، لافتا إلي أنه يتصور أن يكون التنسيق مع الجانب الليبي وعقد العديد من الأتفاقيات من شأنها أن يكون له دور فعال فى مواجهة هذه الإشكالية ومن ثم لابد من الاستفادة منها بشكل مختلف ومناسب للشباب المصري قائلا:" فيه مهن للغلابة نقدر نوفر فرص عمل لها بشكل جيد من خلال الحكومة التى تتحرك فى هذا الملف بشكل جيد ولكن لا ننكر أن البطالة إشكالية كبيرة لجميع النواب".

يحي عيسوى: مراكز التدريب لابد أن يتم تحويلها من من تدريبية فقط لإنتاجية

من ناحيته قال النائب يحي عيسوي، أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن، أن مراكز التدريب لابد أن يتم تحويلها من من تدريبية فقط لإنتاجية، ومن ثم تكون تدريبية وإنتاجية مما يكون لها دور في دعم قطاع العمال، فيما قال النائب شريف الورداني، عضو مجلس النواب، أن إشكالية البطالة لا أحد ينكرها، كما لا أحد ينكر شكاوي المصانع والشركات من عدم توافر كوادر لها، مؤكدا علي أنها مشكلة كبيرة ولابد أن يتم الانتباه لها بشكل جيد.

وتطرق بحديثه أيضا إلي مشكلة وأزمة التوكتوك، مؤكدا علي أنه أحد أكبر الأسباب السلبية في تحقيق خسائر في الاقتصاد المصري، مشيرا إلي أنه يتسبب فى خسائر كبيرة للصناعة والأقتصاد ولابد من مواجهته بحسم من الحكومة وبدعم من وزير القوي العاملة قائلا:"التوكتوك دمر الاقتصاد المصري وتسبب فى ضياع العمالة وعدم وجود الصنايعي الصغير"، مطالبا أيضا بتفعيل مكاتب العمل بشكل مختلف.

محمد عبدالفتاح: الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة واعة

من ناحيته أكد النائب محمد عبد الفتاح، أمير سر لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، علي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة واعية وتدرك أولويات المواطن المصري، مشيرا إلي ضرورة تفعيل دور التفتيش في وزارة القوي العاملة وخاصة فى ضوء التعيينات التى تتم فى بعض الشركات، حيث يدور بشأنها العديد من التساؤلات مثلما حدث فى جلسة وزير البترول فى مجلس النواب.

وأتفق النائب مع النائب شريف الورداني، بشأن أزمة التوكتوك، مؤكدا علي ضرورة منع استراد قطع الغيار الخاصة به، قائلا:" التوكتوك خرب بيوت ناس وقصرت علي الصناعة كلها والناس بتستسهل وتشتغل علي التوكتوك عشان الواحد منهم بيجيب 200 جنيه فى ساعة ويروح ينام ".

من ناحيته أكد النائب مجدي سليم عضو مجلس الشيوخ ، ضرورة العمل علي تأهيل خريجي المدارس الفنية، مع العمل علي النهوض بأوضاع مراكز التدريب، مطالبا الوزير بضرورة إعادة النظر بشأن قانون العمل الجديد فيما يخص العمالة غير المنتظمة ، فيما طالبت النائبة سكينه سلامة، عضو مجلس النواب، بضرورة العمل علي دعم المشروعات الصغيرة وأن يكون هناك مؤتمرات للتوظيف، فيما أكدت النائبة رحاب عبد الرحيم الغول بضرورة الإلتزام بنسبة ال5% بشأن زوي الإعاقة وتطوير مراكز التدريب وتأهيل خريجي المدارس الفنية.

وزير القوي العاملة بندوة مستقبل وطن: مش عيب الشاب يشتغل كهربائي أو سباك...والرسول كان راعي غنم

وفي تعقيبه علي الأعضاء أكد د. محمد سعفان، وزير القوي العاملة، أن أرقام البطالة فى مصر طيبة، حيث كانت في 2013 بنسبة 14% ومع عام 2019 نزلت حتي 7.4%ومع قدوم جائحة كورونا زادت مرة أخري ولكن مع استقرار الأوضاع بدأت فى النزول ووصلنا الآن 7.2%، مؤكدا علي أن هذه الأرقام طيبة قائلا:" نعمل بهدف تخفيض نسبة البطالة بشكل مستمر". ولفت وزير القوي العاملة لضرورة الانتباه للمعادلة الصعبة فى ضوء هذه الأرقام، حيث وجود نسب البطالة وشكاوي أصحاب الأعمال من عدم وجود عمالة، مشيرا إلي أنه ناقش عدد من أصحاب الأعمال فى هذه المعادلة، وتوصل للسبب في الرواتب التى يحددها أصحاب الأعمال، حيث أنها رواتب غير مناسبة ولا تتجاوز 2آلف جنيه، وأمام هذه الرواتب يرفض العمال العمل، مؤكدا علي أنه تمت مناقشة الأمر في المجلس القومي للأجور من أجل أن يكون هناك حد أدني للأجور فى القطاع الخاص ومن ثم يكون فيه تعاون كبير في هذا الأمر لتنفيذه.

وأكد علي أن الدولة المصرية استوعبت عمالة كثير منذ 2011 سواء من ليبيا أو العراق، والأرقام كانت بالملايين، والمشروعات القومية من الإسكندرية لأسوان هي ما ساعدت في ذلك، مؤكدا علي أن تحقيق التوازن فى الرواتب من شأنها أن يكون له دور فى أزمة البطالة فى مصر، والدليل ما يحدث فى أزمة التوكتوك، مشيرا إلي أن تحديد حد أدني مناسب من شأنها أن يتغلب علي الإشكالية.

وتطرق بحديثه إلي أن تدني الأجور تسبب في النزول بقيمة العامل المصري حيث إساءة التقدير للعامل المصري ماليا جعلنا نري أن سعره فى أحد الدول العربية 1500 ريال الآن، وهو كان أجر العامل المصري فى نهاية الثمانينيات، وبالتالي لابد من إعادة الإعتبار لسعر العامل المصري داخليا وخارجيا.

وبشأن الأوضاع في ليبيا قال الوزير:" رأينا جميعا زيارة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء في ليبيا وعقد عدد من الأتفاقيات بشأن تبادل العمالة"، مشيرا إلي أن وزير العمل الليبي فى زيارة في مصر خلال هذه الفترة، مؤكدا علي أن العمل يتم علي أن يكون دور فعال للعمالة المصرية فى أي مكان سواء كان داخلية أو خارجيا".

وبشأن مراكز التدريب قال:" العمل يتم في هذا السياق بشكل جيد وسنتعاون مع حزب مستقبل وطن من أجل أن يشاركنا النواب بمختلف المحافظات للمشاركة فى برامج التدريب التى تتم بمختلف المحافظات"، مؤكدا علي أنه فى المستقبل سيتم ربطها بالمشروعات الصغيرة .

وأكد الوزير علي أن "العماله المصرية جيد ولكن علينا أن نزيل من عليها التراب"، وعلي الشباب أن يدرك أن الشغل ليس عيب قائلا:" مش عيب تشتغل سباك أو كهربائي وعندنا نماذج ناجحة كتير ولابد أن نوعي الشباب بذلك.. والشغل عمره ما كان عيب.. والرسول كان راعي غنم ولكن العيب في أنه يكون الشاب عواطلي ومش لاقي يصرف علي نفسه..وبنشوف عمال شغاليين يوميتهم بتوصل 600 جنيه في اليوم".

وزير القوي العاملة:ليس لنا علاقة بذوي الإعاقة الغير قادرين علي العمل.

كشف الدكتور محمد سعفان، وزير القوي العاملة بمجلس النواب، عن أزمة كبيرة بشأن تعيينات نسبة الـ5% من ذوي الإعاقة في كافة المصالح والجهات، مؤكدا علي أننا نتفاجأ أن بعض المصالح تقوم بعمل عقود لذوي الإعاقة الغير قادرين علي العمل ومن ثم إلغاء عقودهم بعد مرور عليها نحو 3شهور . وأكد وزير القوي العاملة علي أنه أمام هذه التصرفات تم وضع ضوابط بشأن أن تكون نسبة التعيينات لذوي الإعاقة للقادرين علي العمل فقط، خاصة أن غير القادرين ليس من اختصاص وزارة القوي العاملة وإنما من اختصاص وزارة التضامن، حيث أنها تتعامل مع ذوي الإعاقة الغير قادريين.

وزير القوي العاملة بندوة مستقبل وطن: كرامة المواطن المصري خط أحمر

وقال الدكتور محمد سعفان ، وزير القوي العاملة، أن أمل مصر فى المشروعات الصغيرة، سواء فى توفير فرص العمل، أو دعم الاقتصاد القومى للدولة، حيث من الممكن أن توفر هذه المشروعات من مليون إلى 2 مليون فرصة عمل، شريطة أن يتم إعلاء مبدأ التدريب، جميع المؤهلات، حتى المؤهلات العليا عليهم الحصول على دورات تدريبية ليكونوا أصحاب مشروعات فى المستقبل القريب.

وأوضح سعفان، أن فرصة التحول إلى وظائف المستقبل تستوجب الاهتمام بالحرف اليدوية وتعظيم التدريب عليها، لافتا إلى أن ملف العمالة غير المنتظمة من الملفات المفتوحة منذ فترة، وأن القوى العاملة كانت من أوائل الجهات التى اهتمت بالعمال، لافتا إلى أن هناك العديد من الاجتماعات التى عقدت الفترة الأخيرة بشأن العمالة غير المنتظمة فى حضور عدد من الوزارات المعنية بالأمر، خاصة وأن الملف ليس حكرا على وزارة بعينها.

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن هناك قاعدة بيانات حول العمالة غير المنتظمة وصل حجمها إلى 200 ألف عامل، متابعا:" لا اقصد القاعدة الخاصة بالمنحة التى تم منحها للعمالة غير المنتظمة بسبب جائحة كورونا، اللى 50% منها مش عمالة"، لافتا إلى أن الوزارة ساهمت بمبلغ 1.4 مليار جنيه، كان من المفترض أن يتم عمل مستشفى للعمالة غير المنتظمة ولكن الجائحة غيرت الأوضاع.

وأكد وزير القوى العاملة، أن كرامة المواطن خط أحمر، وذلك بتوجيهات القيادة السياسية، مشيرا إلى أنه يتابع أماكن العمل بنفسه من موقع العمل، قائلا:" مبعرفش اقعد فى مكتبى".

زعيم الأغلبية أشرف رشاد يكرم وزير القوى العاملة «فيديو»

رئيس القوي العاملة بالنواب:علاوة يوليو ستصدر لكل العمال..وبشري منتظره لعمال الصناديق

وعقب انتهاء اللقاء قال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن صرف العلاوة مع بداية شهر يوليو المقبل سيكون لجميع العمال فى مصر بعد أن قام البرلمان بتعديل قانون العلاوة خلال الفترة الماضية بإلزام جميع الوزراء ذوي الصفة لإصدار القرارات المنظمة بشأن العلاوة فى كافة القطاعات والجهات.

وأكد رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب أن بشري أيضا من البرلمان للعاملين علي الصناديق الخاصة بأنه سيتم حل هذه الإشكالية قريبا بالتنسيق مع وزير المالية، وتم البدء في دراسة هذا الملف بشكل موسع، مؤكدا أيضا علي أن ملف قانون التأمينات والمعاشات تم فتح الحوار والنقاش حوله وسيتم حسم إشكالياته قريبا سواء فيما يتعلق بما قبل يناير 2020حيث تطبيق القانون الجديد أو ما بعد تطبيق القانون حتي الآن.

وأتفقت معه النائبة سولاف درويش، وكيلة لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، مؤكدة علي أن جميع هذه القضايا علي طاولة البرلمان وسيتم فيها النقاش والحوار بشكل موسع بما يخدم المواطن.

زعيم الأغلبية أشرف رشاد يكرم وزير القوى العاملة

وفى الختام قام زعيم الأغلبية، ورئيس الهيئة البرلمانية، لحزب مستقبل وطن أشرف رشاد، بتكريم وزير القوى العاملة، محمد سعفان، بعد انتهاء الندوة التى امتدت لأكثر من 4 ساعات.