/636144/المصري-يقتل-آمال-سيراميكا-في-نهاية-المباراة-وإنبي-يقصو-على-البنك-بثلاثية

حقق المصري البورسعيدي الفوز على غريمة المحلي فريق سيراميكا كيلوباترا، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء الجولة السادسة والعشرون من الدوري المصري الممتاز، وفي الجانب المقابل حقق فريق إنبي الفوز علي فريق البنك الأهلي بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدفين، من نفس الجولة، ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث المبارتين في الدوري الممتاز.

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