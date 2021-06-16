/636145/الزمالك قيمة-التبرعات-في-اليوم-الأول-تعدت-الـ-٥-ملايين-جنيه

أكد الدكتور حسام المندوه عضو اللجنة المؤقتة للزمالك على أن السبب وراء فتح رقم حساب بنكي للنادي لاستقبال التبرعات يأتي بسبب جماهير، ويستعرض دوت الخليج تصريحات المنوه.

وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب البلدوزر:"والله العظيم السبب وراء ما حدث يرجع لجماهير الزمالك والتي ألحت على مساعدة النادي". وواصل :"قيمة التبرعات في اليوم الأول تعدت ال٥ ملايين جنيه". وأضاف :"جماهير الزمالك منذ اليوم الأول للجنة ولديها رغبة في التواجد بدعم النادي وقوة الأندية الجماهيرية في جماهيرها".

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