وزير قطاع الأعمال : 21 مليار جنيه لتطوير شركات الغزل والنسيج

جدة - نرمين السيد - وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن الدولة وصلت بالطاقة الإنتاجية للغزل إلى 188 ألف طن، وهى أضعاف ما كان يجرى إنتاجه فى الماضي.
ولفت إلى أن هناك خطة لتوفير المنتجات داخليًا وخارجيًا، وكشف أن هناك ماركة سيتم الإعلان عنها فى الفترة المقبلة، معلقًا "يتم تجهيز براند جديد لتحقيق الأرباح".
وأشار إلى أن مصر ستعود للأسواق العالمية، وأنه سيكون هناك حملة ترويجية وإعلامية ضخمة للبراند الجديد، لافتا إلى أن هناك منتجات مصرية ستكون عالية وأخرى عادية، ولكل منها سعر ولدينا خطة للتسويق.
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