وزيرة البيئة : مصر لديها خطة طموحة لتحويل عمل المركبات بالطاقة النظيفة

جدة - نرمين السيد - أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أن مصر لديها خطة طموحة للتوسع فى إنتاج الطاقة الشمسية والرياح ومبادرة تحويل المركبات لكى تعمل بالطاقة النظيفة، مشيرة إلى أن عام 2015 كان فارقا فى تغيرات المناخ.





وقالت وزيرة البيئة ـ خلال اتصال هاتفى مع قناة "صدى البلد" الفضائية لبرنامج "على مسئوليتى" مع الإعلامى أحمد موسى مساء اليوم الأربعاء، إنه جرى وضع المسئولية على الدول المتقدمة فى التغيرات المناخية والعمل على خفض درجة حرارة الأرض، مشيرة إلى أن مصر لعبت دورا مهما وبارزا فى هذا الاتجاه لقارة إفريقيا، موضحة أن القارة لم تضع مطالب محددة قبل ذلك فيما يتعلق بموضوع التغيرات المناخية.

وثمنت الوزيرة لقاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بالمبعوث الخاص للرئيس الأمريكى لتغير المناخ جون كيرى ومناقشة التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن المبعوث الأمريكى أوصل رسالة مفادها بأن "اليوم توجد إرادة لإنجاز هذا الملف، وخاصة أن مصر دولة مهمة فى القارة فى ملف التغيرات المناخية".

وكشفت وزيرة البيئة عن عقد مؤتمر "تغير المناخ" فى شهر نوفمبر عام 2022 وأنه سيكون مهما للقارة الإفريقية، مؤكدة أن مصر مستمرة فى نقل رسالة إفريقيا للعالم لمواجهة التغيرات المناخية.

وقالت الوزيرة إنه جارى العمل على إعادة تأهيل البحيرات لمواجهة التغيرات المناخية ، كما أنه ستتم زارعة المحاصيل القادرة على استيعاب درجات الحرارة العالية، معلنة أنه جرى الحصول على منحة قدرها 34 مليون دولار لحماية البيئة الخضراء.