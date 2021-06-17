أسعار ومواصفات وموعد طرح أول سيارة كهربائية فى مصر . تعرف عليها

أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام، مساء اليوم الأربعاء، فى مؤتمر صحفى، تفاصيل وسعر وموعد طرح أول سيارة كهربائية فى مصر، وهى السيارة الكهربائية "نصر E70". وفيما يلى نستعرض التفاصيل:

1- سيتم إنتاج وطرح السيارة الكهربائية فى شهر أغسطس بشركة النصر للسيارات 2022. 2- يبلغ سعر السيارة 360 ألف جنيه وبتفاوت السعر حسب نوع الفئة. 3 - سيتم طرح 3 فئات وتصل السيارة إلى سرعة قصوى 150 كم/س بقدرة 147 حصانا ومدى قيادة يتخطى 400 كم فى الشحنة الواحدة وتبلغ تكلفة الشحنة 140 جنيها فى محطة الشحن. 4- تمتلك السيارة أنظمة أمان متطورة مثل ABS, EBD, ESC, BA, TCS, HSA. 5- وتمتلك مواصفات رفاهية متعددة لراحتك، مثل: فتحة سقف وكراسى كهربائية وشاشة تحكم ومكيف هواء بتكنولوجيا بلازما. 6- سيتم تصنيع 50 % منها محليا واستيراد المحرك والبطارية ووحدة التحكم وفى مرحلة لاحقة سيتم تصنيع 85% محليا. 7- ستقدم الحكومة 50 ألف جنيه دعما لكل سيارة فى مراحل الإنتاج الأولى، لتشجيع تسويقها محليا. 8 - تم تحديد عدد من الأماكن لتنفيذ محطات شحن للسيارات الكهربائية فيها بالقاهرة والجيزة لتكون جاهزة عند طرح السيارات للبيع.

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