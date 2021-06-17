/636146/انفراد-فرجاني-ساسي-لن-يعود-لنادي-اللزمالك-مرة-أخرى

أكد عبد الناصر زيدان من تونس، أن الدولي التونسي فرجاني ساسي، لن يعود للقاهرة مساء اليوم الخميس، كما هو قد تم عليه الإتفاق بينه وبين مجلس إدارة الزمالك، ويستعرض دوت الخليج أبرز التطورات في أزمة ساسي والزمالك.

قال عبد الناصر: "شاهدت فرجاني ساسي منذ قليل في أحد الفنادق في تونس".

وأضاف: "عندما تحدثت مع أحد أصدقائة في الفندق، قال "فرجاني ساسي لن يعود للقاهرة"، ولا يرغب في العودة".

وزاد: “ هناك غموض حول رجوعه للقاهرة، وأكد أحد زملائه أنه لن يكون في رحلة الغد للقاهرة”.

وأردف عبد الناصر: “واعلن وكيله مهند عون من عدم وجوده في الرحله القادمة من تونس لمصر، ومازال هنالك غموض كثير في عودة فرجاني ساسي”.

واختتم زيدان: “سيكون في بث مباشر من تونس بعد قليل وسيتم عرض وكشف العديد من الغموض في أزمة فرجاني ساسي”.

الزمالك يقرر تقديم شكوى ضد فرجاني ساسي

وقرر مسئولو نادي الزمالك تقديم شكوى ضد اللاعب فرجاني ساسي في حالة غياب اللاعب عن تدريبات الفريق بعد انتهاء فترة التوقف الدولي خاصة وأن العقد المبرم بين الطرفين ينتهي بنهاية الموسم الحالي وليس محدد بتاريخ محدد.

يذكر أن فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أكد أنه سعيد بمشواره مع القلعة البيضاء وانه بصدد الإعلان عن كافة الحقائق خلال الساعات القادمة .

وقال عبر تويتر: "بكل فخر اعتز بالفترة الاهم فى حياتى مع نادى الزمالك ويعلم الله انى اخلصت بذمة وامانه لهذا الكيان داخل وخارج الملعب ويبقى جمهور الزمالك العظيم الداعم الحقيقى لى فى كل المحطات".

فرجاني ساسي يعلق على رحيله من الزمالك

وتابع ساسي : "الخير فيما اختاره الله أيدٍ مطوية و قريبا سوف اوضح كل الحقائق" !!

وكشف المصدر لـ دوت الخليج : " أتفقنا مع اللاعب على إستمراره داخل صفوف القلعة البيضاء حتى نهاية بطولة الدوري الممتاز والتي يحتل الفريق الأول صدارته بفارق نقاط عن الأهلي وصيف البطولة في ظل حرص إدارة القلعة البيضاء على حصد اللقب الغائب منذ 2014".