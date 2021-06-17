/636147/خاص-أزمة-كبيرة-في-مباراة-الأهلي-والترجي-بسبب-الجماهير

تنتظر جماهير النادي الأهلي المصري وجماهير نادي الترجي التونسي، المباراة التي ستجمع بين الفريقين يوم السبت المقبل، على أحر من الجمر، خاصةً وأن تلك المباراة تعد من المواجهات النارية الكلاسيكية بالقارة السمراء .

وعلم دوت الخليج من خلال الزميل عبدالناصر زيدان المتواجد الآن في تونس برفقة بعثة النادي الأهلي، أن القلق قد ضرب أروقة نادي الترجي التونسي بسبب تأخر خطاب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الخاص بدخول الجماهير للمباراة .

وكانت الحكومة المصرية قد أرسلت لنظيرتها التونسية خطاب يفيد بموافقتها على حضور 5000 آلا متفرج للمباراة، إلا أن تأخر خطاب الكاف أثار القلق داخل مجلس إدارة نادي الترجي التونسي .

ومن خلال اجتماع حضره عبدالناصر زيدان بين قيادات كرة القدم في تونس، علم الزميل عبد الناصر زيدان أن نادي الترجي التونسي قد أرسل يوم الثلاثاء الموافق 16 من شهر يونيو الجاري، خطاب للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يفيد بأن الحكومة المصرية والتونسية قد وافقتا على حضور 5000 آلاف مشجع للمباراة .

وأكد عبد الناصر زيدان لـ تجيا مصر أن هناك قلق كبير جدا يسيطر على نادي الترجي التونسي بسبب تأخر خطاب الكاف وعدم وصوله حتى الآن .

ويستضيف نادي الترجي التونسي نظيره الأهلي المصري حامل البطولة ضمن ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي يحمل المارد الأهلي لقبها م نالموسم الماضي .

وكان قد سافر الأهلي إلى تونسي منذ أيام في بعثة رأسها الكابتن محمود الخطيب رئيس المارد الأحمر، وعلى متن طائرة حملت قائمة اختارها بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق لكي يخوض بها المباراة والتي تكونت من كلا من :

حراس المرمى: محمد الشناوي وعلى لطفي ومصطفى شوبير

الدفاع: محمود وحيد وأحمد رمضان "بيكهام" ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول

وسط الملعب: حمدي فتحي ومحمود عبد المنعم "كهربا" ووليد سليمان وأليو ديانج وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة" وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد وجونيور أجايي

الهجوم: محمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا .